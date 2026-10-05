Κομισιόν: Δραματική προειδοποίηση για τις τιμές ενέργειας - «Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας»

Snapshot Η Κομισιόν προειδοποιεί για πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.

Η απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου από τις χώρες της G7 θεωρείται αναγκαίο και θετικό βήμα για την αγορά πετρελαίου.

Η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις τιμών παραμένει προτεραιότητα της Κομισιόν.

Η οργάνωση της απελευθέρωσης αποθεμάτων ανήκει στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ενώ η Κομισιόν είναι έτοιμη να συντονίσει περαιτέρω ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις ποσότητες αποθεμάτων που θα απελευθερωθούν. Snapshot powered by AI

Σε δραματικούς τόνους ήταν η τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, αναφορικά με την απόφαση των G7, απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Άννα – Κάισα Ίτκονεν, αναμένεται πολύ δύσκολος χειμώνας όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.

«Προτεραιότητά μας η προστασία των νοικοκυριών»

Η κ. Ίτκονεν ρωτήθηκε σχετικά με την ποσότητα πετρελαίου και ντίζελ που θα πρέπει να διαθέσει κάθε χώρα, καθώς και για το αν η απελευθέρωση των αποθεμάτων θα έχει υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα. «Καλωσορίζουμε αυτή τη δήλωση και την απόφαση που ελήφθη, καθώς και τη δέσμευση των ηγετών της G7 την Παρασκευή για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η Κομισιόν χαιρετίζει την απόφαση και επειδή υπήρξε «σαφής δέσμευση για την αντίθεση σε απαγορεύσεις εξαγωγών, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την ήδη περιορισμένη προσφορά. Η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Η ίδια, αναφέρθηκε στον αντίκτυπο της απόφασης για απελευθέρωση των αποθεμάτων, στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές της ενέργειας. Όπως είπε, «ήταν ένα αναγκαίο και θετικό βήμα προς τα εμπρός και έχουμε εμπιστοσύνη ότι η απόφαση που ελήφθη και οι επακόλουθες ενέργειες στις οποίες αναφερθήκατε θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές».

Η κ. Ίτκονεν ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η απόφαση για την απελευθέρωση των αποθεμάτων, καθώς και η οργάνωση οποιασδήποτε σχετικής διαδικασίας, ανήκουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. «Από την πλευρά μας, είμαστε έτοιμοι να συγκαλέσουμε την Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο ή, εφόσον χρειαστεί, μια συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια, προκειμένου να συντονιστούμε περαιτέρω μεταξύ μας και να αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση», σημείωσε.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να σχολιάσει τις ποσότητες και τους όγκους των αποθεμάτων που ενδέχεται να απελευθερωθούν, τονίζοντας ότι η σχετική διαδικασία ανήκει στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

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