Γιώτα Νέγκα και Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Την Παρασκευή το βράδυ» στον Σταυρό του Νότου

Την Παρασκευή το Βράδυ, δύο μοναδικές φωνές συναντιούνται στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Δύο διαδρομές ξεχωριστές με μια κοινή αγάπη, το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Η Γιώτα, με τη δύναμη, τη δωρικότητα και την αλήθεια της και ο Κώστας με τη χαρακτηριστική χροιά, το πάθος και το λαϊκό μέταλλο, σε τραγούδια που αγαπήσαμε και γράφτηκαν για να τα τραγουδάμε όλοι μαζί.

Την Παρασκευή το Βράδυ το λαϊκό τραγούδι όπως το αγαπάμε. Χωρίς περιττά. Με ψυχή.

30 Οκτωβρίου — 6, 13 και 20 Νοεμβρίου.

Επιμέλεια προγράμματος: Κωνσταντίνα Βαρσάμη

Περνάς μια εβδομάδα στον τροχό

Στην τσίτα

Στην πίεση

Στο πακέτο

Γίνεσαι χώμα

Λιώμα

Κι εκεί που λες «δεν την παλεύω άλλο»

Ανοίγουν οι ουρανοί και γίνεται Παρασκευή

Κι επιτέλους μπορείς να «το ζήσεις»

INFO

"ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ"

Παρασκευές 30/10, 6/11,13/11,20/11

Μουσικοί

Νίκος Κατσίκης, μπουζούκι, λαούτο

Κώστας Νικολόπουλος, κιθάρες

Κώστας Πατσιώτης, μπάσο

Γιώργος Δούσος, πνευστά

Γιάννης Αγγελόπουλος, κρουστά

Ηχοληψία: Δημήτρης Δημητριάδης

Φωτογραφία: Αφίσας Λευτέρης Σιαράπης

Artwork: Πέτρος Παράσχης

Management καλλιτεχνών: Celestial Art Productions