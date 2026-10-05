Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε τον πατέρα του γιατί δεν του έδινε χρήματα για ναρκωτικά

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές και το αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας - Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου

Μιχάλης Παπαδάκος

Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε τον πατέρα του γιατί δεν του έδινε χρήματα για ναρκωτικά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 32χρονος στο Ηράκλειο ξυλοκόπησε τον 72χρονο πατέρα του, ο οποίος αρνήθηκε να του δώσει χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά.
  • Ο ηλικιωμένος πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση στο κεφάλι.
  • Ο δράστης συνελήφθη αυτεπάγγελτα από τις αστυνομικές Αρχές, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας δεν υπέβαλε μήνυση.
  • Στο περιστατικό ενημερώθηκε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας και οι αστυνομικοί επέμβηκαν άμεσα.
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Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, όπου ένας 32χρονος ξυλοκόπησε τον 72χρονο πατέρα του. Ο ηλικιωμένος δεν υπέβαλε μήνυση, ωστόσο, ο δράστης συνελήφθη αυτεπάγγελτα κι οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών.

Ο παθών κατέληξε στο νοσοκομείο ύστερα από την επίθεση που δέχθηκε από τον γιο του, καθώς σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει χρήματα, τα οποία προόριζε για αγορά ναρκωτικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ, στο σπίτι του 32χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε ζητήσει από τον πατέρα του να μεταβεί στην κατοικία του, χωρίς αρχικά να του αποκαλύψει τον λόγο. Όταν ο 72χρονος αντιλήφθηκε ότι ο γιος του ζητούσε χρήματα προκειμένου να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες, αρνήθηκε να του τα δώσει. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 32χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, του επιτέθηκε και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές και το αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου.

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