Αύριο η κηδεία της 50χρονης διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης που πέθανε ανακοπή

Snapshot Παρά τις προσπάθειες των περαστικών και των διασωστών, η εκπαιδευτικός νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και τελικά απεβίωσε.

Οι Αρχές διερευνούν αν η ανακοπή σχετίζεται με θόρυβο κεραυνού που υπέστη η άτυχη γυναίκα.

Η κηδεία της Βασιλικής Μαρίας Τζούβελη θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων να γίνονται δωρεές στα Παιδικά Χωριά SOS για τη στήριξη παιδιών που έχουν ανάγκη. Snapshot powered by AI

Σε θλίψη «έχει βυθιστεί» η Ηλιούπολη μετά τον θάνατο της 50χρονης διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου, η οποία στις 22 Σεπτεμβρίου είχε καταρρεύσει στον δρόμο, έξω από το σχολικό συγκρότημα.

Η 50χρονη είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Αφού της περαστικοί τής έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ τής έκαναν ΚΑΡΠΑ, η εκπαιδευτικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Τελικά, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή, με τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού να είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Μάλιστα, οι Αρχές εξετάζουν και τις πληροφορίες η άτυχη εκπαιδευτικός να έπαθε ανακοπή, ύστερα από θόρυβο κεραυνού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Ηλιούπολης, η κηδεία της Βασιλικής Μαρίας Τζούβελη τελεστεί αύριο, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

«Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας της εκλιπούσης Βασιλικής Μαρίας Τζούβελη, μπορείτε αντί στεφάνων, να πραγματοποιήσετε δωρεά στη μνήμη της, στα Παιδικά Χωριά SOS, για την υποστήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη» σημειώνεται στην ανακοίνωση, όπου παρατίθενται και οι σχετικοί τραπεζικοί λογαριασμοί.

Στην ανακοίνωσή του, ο δήμος κάνει λόγο για «αναντικατάστατη απώλεια» και «δυσαναπλήρωτο κενό» για τον σύζυγο, τα δύο παιδιά και την οικογένειά της, αλλά και για τους συναδέλφους, τους μαθητές και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

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