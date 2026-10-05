Πτήσεις μαθητών με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας - Πώς μπορούν να συμμετάσχουν

Η Πολεμική Αεροπορία προσφέρει πτήσεις με ελικοφόρα αεροσκάφη σε μαθητές Β΄ Λυκείου στις 6 Νοεμβρίου 2026 στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πτήσεις μαθητών με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας - Πώς μπορούν να συμμετάσχουν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 29 Οκτωβρίου 2026 και η επιλογή γίνεται με κλήρωση στις 30 Οκτωβρίου 2026.
  • Οι επιλεγμένοι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν γονική συγκατάθεση, να περάσουν ιατρικές εξετάσεις πτητικής ικανότητας και να ολοκληρώσουν εκπαίδευση σε μέτρα ασφαλείας.
  • Οι ιατρικές εξετάσεις θα γίνουν στις 5 Νοεμβρίου 2026 και οι πτήσεις μαζί με την εκπαίδευση στις 6 Νοεμβρίου 2026 στη Σχολή Ικάρων.
  • Για μαθητές από την επαρχία προβλέπεται δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.
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Μια ξεχωριστή εμπειρία πτήσης προσφέρει η Πολεμική Αεροπορία σε μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Προστάτη της. Πότε ανοίγει η διαδικασία των αιτήσεων και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες.

Τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία μιας πτήσης με ελικοφόρο πτητικό μέσο της Πολεμικής Αεροπορίας θα έχουν μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Β΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Η επιλογή των συμμετεχόντων δεν θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, αλλά μέσω κλήρωσης, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Για όσους επιλεγούν, η συμμετοχή στην πτήση προϋποθέτει την ολοκλήρωση συγκεκριμένων διαδικασιών ασφαλείας και ιατρικού ελέγχου.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Όπως προβλέπεται από τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα, οι επιλεγμένοι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει:

να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση - Συγκατάθεση γονέα, καθώς πρόκειται για ανηλίκους,

να περάσουν επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις πτητικής ικανότητας στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), να ολοκληρώσουν επιτυχώς την προβλεπόμενη εκπαίδευση σε μέτρα ασφαλείας και διαδικασίες ανάγκης.

Το πρόγραμμα

Με βάση το ενδεικτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε το ΓΕΑ, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής.

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν η εκπαίδευση και οι πτήσεις στη Σχολή Ικάρων.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας διευκρινίζει ότι οι λεπτομέρειες της δράσης και το ακριβές πρόγραμμα θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Τι ισχύει για μαθητές από την επαρχία

Μέριμνα προβλέπεται και για τους μαθητές και τις οικογένειές τους που διαμένουν εκτός Αττικής.

Εφόσον το επιθυμούν, στους επιλεγέντες και τις οικογένειές τους δύναται να παρασχεθεί δωρεάν διαμονή και σίτιση σε εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα κάλυψης των μετακινήσεών τους εντός Νομού Αττικής, αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας

Η Πολεμική Αεροπορία επισημαίνει ότι οι προγραμματισμένες πτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ημερομηνία, εφόσον προκύψουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή περιορισμένη διαθεσιμότητα πτητικών μέσων.

Παράλληλα, η δράση μπορεί να τροποποιηθεί ή να αναβληθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας και δίνει στους μαθητές της Β΄ Λυκείου την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας και να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις διαδικασίες που προηγούνται μιας πτήσης.

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