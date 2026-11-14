Ζελένσκι: Πρόταση ΗΠΑ να παραχωρήσει το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Snapshot Οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ουκρανία την αποχώρηση από το Ντονμπάς ως αντάλλαγμα για ένταξη στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι θα καλέσει τον ουκρανικό λαό σε δημοψήφισμα για τη λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση.

Η Ουκρανία συζητά πακέτο ασφάλειας που περιλαμβάνει εγγυήσεις από ΝΑΤΟ και ΕΕ, ισχυρό στρατό και οικονομική στήριξη.

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα αναγνωρίζει τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά. Snapshot powered by AI

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές του έθεσαν για πρώτη φορά το ζήτημα αποχώρησης της Ουκρανίας από τα εδάφη του Ντονμπάς, με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Οι Αμερικανοί έθεσαν το ερώτημα: "Τι θα συμβεί αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ; Θα αποσυρθεί η Ουκρανία από το Ντονμπάς;" Ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Η περιοχή του Ντονμπάς ορίζεται στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που συνορεύει με τη Ρωσία και περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, στις οποίες έχει προσχωρήσει ο ρωσικός στρατός.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα συμφωνήσει σε απόσυρση του στρατού από τα εδάφη που έχει κατακτήσει σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία συζητά με τους εταίρους της ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλειας που θα μπορούσε να προσφερθεί στο Κίεβο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό με επαρκή αριθμό στρατιωτών, όπλα και οικονομική στήριξη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και το λεγόμενο «Σχέδιο Ευημερίας» ή «Σχέδιο Ανάκαμψης», το οποίο θα χρηματοδοτείται από σαφώς προσδιορισμένες πηγές.

«Εάν η αμερικανική πλευρά μας επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό, μαζί με άλλους εταίρους του ΝΑΤΟ, τότε θα ρωτήσω την ουκρανική κοινωνία τι πιστεύει: το δεχόμαστε ή όχι; Δεν έχω το δικαίωμα να λάβω αυτή την απόφαση μόνος μου», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Διεξαγωγή δημοψηφίσματος

Εάν υποβληθεί μια τέτοια πρόταση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα διεξάγει έναν «ανοιχτό διάλογο» με το κοινό, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα επιτευχθεί «χωρίς καμία αναγνώριση των κατεχόμενων εδαφών ως ρωσικών».

Ο Ζελένσκι είπε ότι είχε ζητήσει εγγυήσεις ασφάλειας βασισμένες στο Άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ «ως απόλυτο ελάχιστο». Η Ουάσινγκτον λέει τώρα ότι θα μπορούσε να είναι κάτι παρόμοιο με τα Άρθρα 4 και 5, πρόσθεσε.

Όταν ο Ζελένσκι ρώτησε αν, στο πλαίσιο τέτοιων εγγυήσεων, θα αποστέλλονταν Αμερικανοί στρατιώτες στο ουκρανικό έδαφος, η αμερικανική πλευρά απάντησε «Όχι», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την πρόταση ως διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με αυτές που έχει το Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έρχονται εν μέσω ανανεωμένων προσπαθειών για τον τερματισμό του πλήρους πολέμου της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ εκπροσώπων της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι στις 10-11 Νοεμβρίου.

Οι συνομιλίες ακολούθησαν μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες εβδομάδες στις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουάσινγκτον, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύναψε συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ, άρθηκε τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και άσκησε πίεση στο Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Έκτοτε, η Ουκρανία αντιμετωπίζει διακοπές στη λειτουργία της υπηρεσίας «Starshield» και στις παραδόσεις στρατιωτικής βοήθειας, εν μέσω των επιπτώσεων της πρόσφατης στροφής του Τραμπ προς τη Ρωσία.

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