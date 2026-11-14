ΗΠΑ: Τραμπ, Πούτιν και Σι συζητούν για το Ιράν, εκτός ατζέντας η Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τους ηγέτες Ρωσίας και Κίνας την Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου της APEC στη Σεντζέν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Τραμπ, Πούτιν και Σι συζητούν για το Ιράν, εκτός ατζέντας η Ουκρανία
Ο Ρώσος καλλιτέχνης Αλεξέι Σεργιένκο παρουσιάζει το νέο του έργο με τίτλο «Σενζέν, 26», στο οποίο απεικονίζονται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, αφιερωμένο στην επικείμενη συνάντη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η τριμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Σι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο περιθώριο της συνόδου APEC στη Σεντζέν.
  • Το κύριο θέμα της συνάντησης θα είναι το Ιράν και όχι ο πόλεμος στην Ουκρανία.
  • Η Ουκρανία δεν θα συζητηθεί καθώς η αμερικανική πλευρά ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση για διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.
  • Το Πεκίνο δεν θεωρείται μέρος της διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία από την πλευρά των ΗΠΑ.
  • Η αμερικανική διπλωματία θεωρεί ακατάλληλο το θέμα της Ουκρανίας στην τρέχουσα τριμερή συνάντηση.
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Το ζήτημα του Ιράν, και όχι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσιμης τριμερούς συνάντησης που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να παρακαθίσουν στο ίδιο τραπέζι την ερχόμενη Πέμπτη στην Κίνα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος πρόκειται να θέσει το ζήτημα του Ιράν κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν», υπογράμμισε η ίδια πηγή μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η επαφή αυτή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία φιλοξενείται στη Σεντζέν.

Η απουσία του Κιέβου από το τραπέζι

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πλευρά ξεκαθαρίζει τους λόγους για τους οποίους το ουκρανικό μέτωπο μένει εκτός των συγκεκριμένων συνομιλιών. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις πιθανές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Όπως εξήγησε, το Πεκίνο δεν αποτελεί ουσιαστικά μέρος αυτής της διαδικασίας. Κι όμως, ακριβώς εξαιτίας αυτής της συνθήκης, η διπλωματία των ΗΠΑ ξεκαθαρίζει πως στην παρούσα φάση και σε αυτή την τριμερή σύνθεση, δεν κρίνεται σκόπιμο να τεθεί το ζήτημα της Ουκρανίας.

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