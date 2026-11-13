Ο επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσιγκτον για να πιέσει τον Τραμπ να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ρομάν Γκόφμαν συναντά τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενώ ο Τραμπ αντιστέκεται στις πιέσεις Νετανιάχου για νέα πλήγματα στο Ιράν, προκρίνοντας τη συνέχιση της οικονομικής πίεσης και τη διπλωματία

Δημήτρης Μάνωλης

Ο επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσιγκτον για να πιέσει τον Τραμπ να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο διευθυντής της Μοσάντ, Ρομάν Γκόφμαν, επισκέπτεται την Ουάσιγκτον για να πιέσει τον πρόεδρο Τραμπ να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
  • Ο Τραμπ προτιμά να συνεχιστεί η οικονομική πίεση και η διπλωματία, αντί για νέα στρατιωτικά πλήγματα, ακολουθώντας τις επιθυμίες των περιφερειακών συμμάχων.
  • Η συζήτηση μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ι
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Ο διευθυντής της Μοσάντ, Ρομάν Γκόφμαν, επισκέπτεται την Παρασκευή την Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των προσπαθειών του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο Γκόφμαν, στενός έμπιστος του Νετανιάχου, συναντά τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και αναμένεται να μεταβεί στο Μαϊάμι για συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της επίσκεψης. Η Μοσάντ, η CIA και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ ο Νετανιάχου πιέζει για έναν ακόμη γύρο στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, με τον Τραμπ να παραμένει απρόθυμος να επανεκκινήσει τις εχθροπραξίες. Η Ουάσιγκτον προκρίνει τη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού και της οικονομικής πίεσης στο Ιράν, εξετάζοντας παράλληλα κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί διπλωματική συμφωνία.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 5 Νοεμβρίου, η οποία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, εξελίχθηκε σε «κολασμένο καβγά με φωνές».

Τη στάση του Τραμπ έχουν επηρεάσει αρκετές χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν καλέσει την Ουάσιγκτον να δώσει περισσότερο χρόνο στην υφιστάμενη εκστρατεία πίεσης, αντί να επαναλάβει τα πλήγματα.

Μιλώντας την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να τερματίσει αμέσως την αντιπαράθεση, αλλά σέβεται τις προτιμήσεις των περιφερειακών συμμάχων του, οι οποίοι τάσσονται υπέρ μιας πιο σταδιακής προσέγγισης.

«Θα μπορούσα να το τελειώσω αμέσως. Κατόπιν αιτήματος των χωρών που επιδιώκω να προστατεύσω, ακολουθούμε έναν δρόμο που παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο, με λίγο πιο πολιτισμένο τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Η Σαουδική Αραβία μού ζήτησε να αφήσω, παρακαλώ, την κατάσταση ως έχει για λίγο καιρό, επειδή [το Ιράν] αποσυντίθεται. Το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, όλοι τους θα προτιμούσαν κατά πολύ να περιμένουμε», πρόσθεσε.

Η διαφωνία για τη διπλωματική προσέγγιση εκδηλώνεται σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας στο Ισραήλ, μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες ο Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ έχει έκτοτε αναθέσει στον Γκάντι Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη για να διαδεχθεί τον Νετανιάχου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ή να προβεί σε κινήσεις που θα προκαλούσαν ιρανική αντίδραση, διαταράσσοντας ενδεχομένως τις διαπραγματεύσεις του Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Οι ανησυχίες αυτές δεν συνοδεύονται από στοιχεία ότι ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια τέτοια πορεία. Εάν ο Άιζενκοτ καταφέρει να συγκεντρώσει κυβερνητική πλειοψηφία, ο Νετανιάχου θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.

Την Πέμπτη, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Άιζενκοτ για περίπου δύο ώρες, προκειμένου να τον ενημερώσει για την κατάσταση ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων που αφορούν το Ιράν. Πηγή προσκείμενη στον Άιζενκοτ δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θεωρεί πως οι παρούσες συνθήκες απαιτούν άμεση στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.

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