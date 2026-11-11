Ο Αϊζενκότ προειδοποιεί τον Νετανιάχου να μην αναλάβει στρατιωτική δράση στο Ιράν

Εν μέσω δημοσιευμάτων για αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ Νετανιάχου και αρχηγού του ισραηλινού στρατού σχετικά με το Ιράν, ο Αϊζενκότ ζήτησε αυτοσυγκράτηση και τακτική ενημέρωση για θέματα ασφάλειας κατά τη μεταβατική κυβερνητική περίοδο. 

Newsroom

Ο Αϊζενκότ προειδοποιεί τον Νετανιάχου να μην αναλάβει στρατιωτική δράση στο Ιράν

Προεκλογική αφίσα στην οποία απεικονίζονται οΝετανιάχου (αριστερά) και ο Γκάντι Άιζενκοτ (δεξιά), με το σύνθημα «Η μάχη τελείωσε!» στο Τελ Αβίβ. 24 Οκτωβρίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γκάντι Αϊζενκότ ζήτησε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα σε θέματα ασφάλειας μέχρι το σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
  • Ο Αϊζενκότ απηύθυνε αίτημα στη γενική εισαγγελέα για να λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις από τον Νετανιάχου σχετικά με την εκτίμηση απειλών και τις αποφάσεις ασφάλειας.
  • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ Νετανιάχου και του αρχηγού του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ για πιθανή στρατιωτική δράση στο Ιράν.
  • Το γραφείο του Νετανιάχου απορρίπτει την κριτική Αϊζενκότ και χαρακτηρίζει την επιστολή του ως ανεύθυνη και πολιτικοποίηση των ζητημάτων ασφάλειας.
  • Ο Αϊζενκότ τονίζει την ανάγκη να μην υπάρξει κενό στον έλεγχο της κυβέρνησης που έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ και επιμένει στην τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας.
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Ο επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, βουλευτής Γκάντι Αϊζενκότ, απέστειλε την Τετάρτη επιστολή στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας τον να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα στις αποφάσεις για την ασφάλεια και τα εθνικά ζητήματα μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.

Παράλληλα, απευθύνθηκε στη γενική εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, ζητώντας την παρέμβασή της ώστε να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις από τον πρωθυπουργό για ζητήματα ασφάλειας.

Οι επιστολές του Αϊζενκότ ακολούθησαν ρεπορτάζ του ισραηλινού τηλεοπτικού μέσου N12 την Τρίτη, σύμφωνα με το οποίο επανήλθε η διαφωνία μεταξύ του Νετανιάχου και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση στο Ιράν.

Στην επιστολή του προς τον Νετανιάχου, ο Αϊζενκότ έγραψε:

«Απαιτώ να ενεργήσετε με εθνική ευθύνη κατά τη διάρκεια αυτής της ευαίσθητης περιόδου. Επιδείξτε αυτοσυγκράτηση και προσοχή, αποφεύγοντας επικίνδυνες κινήσεις που μπορούν να περιμένουν μέχρι να ορκιστεί μια νέα κυβέρνηση, η οποία θα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ».

«Μην καταπατάτε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους κυβερνητικούς θεσμούς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε.

Λόγω του πολιτικού αδιεξόδου μεταξύ του συνασπισμού του Νετανιάχου και του μπλοκ που επιδιώκει να τον αντικαταστήσει, δεν έχει ακόμη σχηματιστεί νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Ο Νετανιάχου θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού μέχρι τη συγκρότησή της.

Ο Αϊζενκότ έλαβε από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ την εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης και διαθέτει προθεσμία 28 ημερών από την Κυριακή, με δυνατότητα να ζητήσει παράταση 14 ημερών.

Η 26η Κνεσέτ ορκίστηκε την Τρίτη, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού συνεχίζονται.

Στην επιστολή του προς τη γενική εισαγγελέα, ο Αϊζενκότ ζήτησε να παρέμβει ώστε να ενημερώνεται τακτικά από τον Νετανιάχου για την τρέχουσα εκτίμηση των απειλών, «προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος, να διατηρηθεί η ορθή διαδικασία λήψης αποφάσεων για εθνικά ζητήματα και να προστατευθούν τα συμφέροντα ασφάλειας».

Βάσει νόμου, ο πρωθυπουργός οφείλει να ενημερώνει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης για θέματα ασφάλειας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Ο Αϊζενκότ ζήτησε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, καθώς δεν έχει οριστεί επισήμως νέος αρχηγός της αντιπολίτευσης στη θέση του Γιαΐρ Λαπίντ, όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον κυβερνητικό συνασπισμό.

«Υπό τις παρούσες νομικές συνθήκες, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ως εκ τούτου, ελλείψει νέου διορισμένου αρχηγού της αντιπολίτευσης και ως ο βουλευτής στον οποίο ο πρόεδρος έχει αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης, θεωρώ ότι πρέπει να λαμβάνω τακτική, οργανωμένη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για θέματα ασφάλειας, καθώς και πρόσβαση στις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών», έγραψε.

Το γραφείο Νετανιάχου απορρίπτει την κριτική

Το πρωθυπουργικό γραφείο υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του Νετανιάχου, αναφέροντας ότι όλες οι κυβερνητικές αποφάσεις «βασίστηκαν αποκλειστικά σε κριτήρια ασφάλειας και ελήφθησαν σε πλήρη συντονισμό με τον μηχανισμό ασφάλειας».

«Έχουν αποφέρει πρωτοφανή επιτεύγματα για το κράτος του Ισραήλ και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον», ανέφερε η ανακοίνωση. «Αντί να σπέρνουν φόβο και διχασμό, θα πρέπει να ενεργούν υπεύθυνα».

Το πρωθυπουργικό γραφείο χαρακτήρισε επίσης την επιστολή Αϊζενκότ «ανεύθυνη κίνηση που θέτει δημοσίως προς συζήτηση ευαίσθητα ζητήματα ασφάλειας».

«Πρόκειται για μια προφανή απόπειρα πολιτικοποίησης των ζητημάτων εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Απαντώντας, ο Αϊζενκότ διερωτήθηκε γιατί ο Νετανιάχου είχε απορρίψει το αίτημά του να «λαμβάνει επιχειρησιακές ενημερώσεις μέσω των επίσημων διαύλων, όπως συνηθίζεται».

Ο επικεφαλής του Γιασάρ έθεσε επίσης το ερώτημα γιατί ο Νετανιάχου επιχειρούσε να αναβάλει για την επόμενη εβδομάδα τη σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.

«Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει κενό στον έλεγχο μιας κυβέρνησης που έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ. Δεν θα επιτρέψω ούτε την παραμικρή απόκλιση από τα κριτήρια ασφάλειας», πρόσθεσε ο Αϊζενκότ.

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