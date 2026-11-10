Απειλούν με «εμφύλιο» στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση

«Θέλουμε εβραϊκό κράτος» και «Όχι κυβέρνηση με τρομοκράτες» φώναζαν εκατοντάδες δεξιοί διαδηλωτές έξω από την Κνεσέτ την ώρα της ορκωμοσίας των νέων βουλευτών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Απειλούν με «εμφύλιο» στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση
Διαδηλωτές της δεξιάς διαμαρτύρονται ενάντια στη συγκρότηση μιας εβραϊκο-αραβικής κυβέρνησης έξω από την Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026. Στο εβραϊκό πανό στο κέντρο αναγράφεται: «Λίμπερμαν, μην...
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εκατοντάδες δεξιοί διαδηλωτές στο Ισραήλ διαμαρτύρονται κατά της συμμετοχής αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση, προειδοποιώντας για ενδεχόμενο εμφύλιο πόλεμο.
  • Η διαδήλωση οργανώθηκε από τη δεξιά οργάνωση Im Tirtzu και κατηγορεί τα αραβικά κόμματα «Κοινή Λίστα» και «Ράαμ» ως υποστηρικτές τρομοκρατίας.
  • Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει λάβει διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες χωρίς τη στήριξη των αραβικών κομμάτων.
  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε τα αραβικά κόμματα ως υποστηρικτές τρομοκρατίας, ενώ τα κόμματα αυτά αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.
  • Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παρά την ένταση, παρέμεινε ειρηνική.
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Σε «τεντωμένο σχοινί» βρίσκονται οι πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ, καθώς εκατοντάδες δεξιοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης έξω από την Κνεσέτ, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας της νέας Βουλής, καταγγέλλοντας το ενδεχόμενο ο ηγέτης του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, να σχηματίσει κυβέρνηση με τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, προειδοποιώντας μάλιστα ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο.

Κεντρικό θέμα της διαδήλωσης, η οποία οργανώθηκε από τη δεξιά οργάνωση Im Tirtzu, ήταν η καταγγελία των κομμάτων της «Κοινής Λίστας» (Joint List) και του «Ράαμ» (Ra’am) ως «υποστηρικτών της τρομοκρατίας», δηλώνοντας ότι μια κυβέρνηση που θα βασίζεται στη στήριξή τους θα είναι παράνομη.

Ομιλητές και διαδηλωτές απηύθυναν επανειλημμένα δραματικές προειδοποιήσεις για αιματοχυσία. Χαρακτηριστικά, ένας διαδηλωτής δήλωσε ότι «θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος» σε περίπτωση που σχηματιστεί μια τέτοια κυβέρνηση, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης το πλήθος φώναζε ρυθμικά «Θέλουμε ένα εβραϊκό κράτος», τονίζοντας ότι η συμμετοχή των αραβικών κομμάτων θα υπονομεύσει τον εβραϊκό χαρακτήρα της χώρας. Παράλληλα, ακούστηκαν καταγγελίες για «κλεμμένες» εκλογές.

Το αδιέξοδο του Άιζενκοτ και η επίθεση Νετανιάχου

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, έχει δώσει την πρώτη διερευνητική εντολή στον Γκάντι Άιζενκοτ, όμως οι πιθανότητες επιτυχίας είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Ο συνασπισμός του δεν διαθέτει πλειοψηφία χωρίς την Κοινή Λίστα και το Ράαμ, ενώ υπάρχουν έντονες εσωτερικές αντιδράσεις στο ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης μειοψηφίας με αραβική ανοχή.

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Κοινή Λίστα και το Ράαμ είναι «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», σε μια προσπάθεια να τορπιλίσει τις διαδικασίες, κάτι που τόνισε και σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ομιλία του στην Κνεσέτ.

Τα αραβικά κόμματα απέρριψαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Ο βουλευτής της Κοινής Λίστας, Αχμάντ Τιμπί, υπενθύμισε στον Πρόεδρο Χέρτζογκ ότι ο ίδιος, και όχι ο Νετανιάχου, παρευρέθηκε στην κηδεία γνωστού ακτιβιστή της ειρήνης που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Επιπλέον, ο βουλευτής του B'Yachad, Ραμ Μπεν Μπαράκ, απαντώντας στον υπερεθνικιστή Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο μόνος καταδικασμένος υποστηρικτής της τρομοκρατίας στην Κνεσέτ είναι ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ».

Το κλίμα έξω από τη Βουλή Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με την αστυνομία να έχει στήσει τρεις σειρές κιγκλιδωμάτων και δυνάμεις της Συνοριοφυλακής να μπλοκάρουν τον δρόμο προς το κτίριο της Κνεσέτ. Παρά την ένταση στα συνθήματα, η συγκέντρωση ήταν ειρηνική.

«Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στη δημιουργία ενός συνασπισμού με βουλευτές που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Θα υπάρξει εμφύλιος πόλεμος αν συμβεί αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας να καθορίζουν τις πολιτικές επιβίωσης του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε διαδηλωτής, αποτυπώνοντας το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί.

Άλλοι ομιλητές καταφέρθηκαν προσωπικά εναντίον του Άιζενκοτ, λέγοντας: «Αν χρησιμοποιήσεις τις ψήφους εκείνων που τράβηξαν τη σκανδάλη για να σκοτώσουν τα παιδιά μας, δεν είσαι άξιος να γίνεις πρωθυπουργός», ενώ πολλοί εξέφρασαν την αγωνία τους για την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF, κατηγορώντας το μπλοκ του Άιζενκοτ ότι «παραδίδει τα κλειδιά της χώρας και ποδοπατά το αίμα όσων έχασαν τη ζωή τους».

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