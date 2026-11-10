Ισραήλ: Επεκτείνει το Iron Beam στην αεράμυνά του - «Αλλάζει ριζικά το πεδίο της μάχης»

Αναβαθμισμένος ο ρόλος του συστήματος λέιζερ έως το τέλος του έτους

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Ισραήλ: Επεκτείνει το Iron Beam στην αεράμυνά του - «Αλλάζει ριζικά το πεδίο της μάχης»

Το Iron Dome πυροβολεί για να αναχαιτίσει πυραύλους κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης πάνω από το Τελ Αβίβ, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 18 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Leo Correa)

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ισραήλ επεκτείνει τη χρήση του συστήματος λέιζερ Iron Beam στην αεράμυνά του, με στόχο σημαντική ενσωμάτωση έως το τέλος του 2026.
  • Το Iron Beam έχει ήδη καταφέρει την κατάρριψη περίπου 40 μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ και αναπτύσσεται περαιτέρω για την αντιμετώπιση ευρύτερου φάσματος απειλών.
  • Το κόστος λειτουργίας του Iron Beam είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα αεράμυνας, όπως το Iron Dome και το Arrow.
  • Το Ισραήλ αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας και μέσων ηλεκτρονικού πολέμου, για την αντιμετώπιση των FPV drones της Χεζμπολάχ.
  • Η αντιμετώπιση των ιρανικών πυρομαχικών διασποράς παραμένει πρόκληση και δεν έχει λάβει την ίδια προτεραιότητα, με βελτιώσεις να αναμένονται κυρίως σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
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Τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας με λέιζερ αναμένεται να έχουν ενσωματωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για ενδεχόμενες πολεμικές συγκρούσεις έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στη Jerusalem Post.

Πολλοί Ισραηλινοί εξέφρασαν απορίες σχετικά με το γεγονός ότι το σύστημα αεράμυνας λέιζερ Iron Beam δεν διαδραμάτισε σημαντικότερο ρόλο στην προστασία της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, στις αρχές του 2026.

Την 1η Μαΐου, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι το Iron Beam χρησιμοποιήθηκε σε περιορισμένη κλίμακα κατά τη συγκεκριμένη σύγκρουση, καθώς ο στρατός χρειάζεται 14 συστοιχίες του συστήματος προκειμένου να επιτύχει ουσιαστικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Νωρίτερα, στις 12 Μαρτίου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν αναγνωρίσει ότι δεν χρησιμοποιούσαν συστηματικά το Iron Beam κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Η παραδοχή αυτή ήρθε παρά το γεγονός ότι διάφορες εκδόσεις του Iron Beam είχαν χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη περίπου 40 μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ το φθινόπωρο του 2024.

Το Ισραήλ κατασκευάζει πρόσθετα συστήματα Iron Beam

Σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post, το Ισραήλ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην κατασκευή πρόσθετων συστημάτων Iron Beam σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ανακοινώθηκε η πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξή του.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επιτρέψει την πιο ενεργή αξιοποίηση του συστήματος λέιζερ στην αεράμυνα της χώρας, σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ, πάντοτε σε συνδυασμό με το σύστημα Iron Dome.

Το 2025, ο γενικός διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, Αμίρ Μπαράμ, είχε δηλώσει ότι η επιχειρησιακή ανάπτυξη του Iron Beam σηματοδοτούσε:

«Την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος λέιζερ υψηλής ισχύος, ένα ιστορικό ορόσημο για την αμυντική βιομηχανία και τον αμυντικό μηχανισμό του Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που ένα σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ υψηλής ισχύος φτάνει σε πλήρη επιχειρησιακή ωριμότητα, έχοντας πραγματοποιήσει πολυάριθμες αναχαιτίσεις σε διάφορα προσομοιωμένα επιχειρησιακά σενάρια».

Την ίδια χρονιά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης (DDR&D) του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, Ντάνι Γκολντ, είχε επισημάνει:

«Το σύστημα λέιζερ Iron Beam αναμένεται να αλλάξει ριζικά τους κανόνες εμπλοκής στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα, προχωρούμε ήδη στην ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς».

Το Iron Beam μπορεί να καταρρίπτει drones, πυραύλους, ρουκέτες και βλήματα όλμων

Ήδη από τον Ιούνιο του 2025, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και η Rafael, η οποία έχει τον κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος, με τη συμμετοχή και άλλων αμυντικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Elbit, είχαν ανακοινώσει ότι το Lite Beam, μια μικρότερη έκδοση του Iron Beam, ήταν επιχειρησιακά διαθέσιμο.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2025, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το Iron Beam είχε καταστεί επιχειρησιακό και ότι, μέσα στους επόμενους μήνες, θα αναπτύσσονταν συστοιχίες του σε διάφορες περιοχές της χώρας, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας.

Τον Ιούνιο του 2025, το υπουργείο είχε ήδη αποκαλύψει ότι ισραηλινά συστήματα αεράμυνας λέιζερ είχαν καταρρίψει περίπου 40 drones της Χεζμπολάχ τον Οκτώβριο του 2024.

Σε σύγκριση με το Lite Beam, που αποτελεί μια έκδοση μικρότερου βεληνεκούς, το Iron Beam διαθέτει μεγαλύτερη ισχύ, αυξημένη εμβέλεια και δυνατότητα αντιμετώπισης ευρύτερου φάσματος απειλών.

Επιπλέον, όταν επιτευχθεί πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα, το Iron Beam θα μπορεί να αναχαιτίζει όχι μόνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά και πυραύλους, ρουκέτες και βλήματα όλμων.

Η δυνατότητα αυτή το καθιστά πολύ πιο αποτελεσματικό σε σχέση με ένα σύστημα που θα περιοριζόταν αποκλειστικά στην κατάρριψη drones, τα οποία αποτελούν σχετικά βραδυκίνητους στόχους.

Δραστική μείωση του κόστους αναχαίτισης

Το 2025, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και οι IDF είχαν εκφράσει την εκτίμηση ότι το Iron Beam θα άρχιζε άμεσα να μειώνει το κόστος αναχαίτισης εναέριων απειλών.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις για το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς δεκάδες χιλιάδες εναέριες απειλές έχουν εκτοξευθεί εναντίον της χώρας από έξι διαφορετικά μέτωπα.

Η εκτόξευση αναχαιτιστικών πυραύλων του συστήματος Arrow μπορεί να κοστίζει εκατομμύρια σέκελ, ενώ κάθε αναχαιτιστικός πύραυλος του Iron Dome κοστίζει δεκάδες χιλιάδες σέκελ.

Αντίθετα, το κόστος μιας βολής του Iron Beam είναι εξαιρετικά χαμηλό, συγκρίσιμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, με το κόστος ενεργοποίησης ενός διακόπτη φωτισμού.

Ωστόσο, ορισμένες πηγές επισημαίνουν ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη αρκετά χρόνια προτού το Iron Beam μπορέσει πραγματικά να ξεπεράσει το Iron Dome και να αναλάβει τον πρωτεύοντα ρόλο στην αεράμυνα μικρού βεληνεκούς.

Η αξιοποίηση λέιζερ για την αντιμετώπιση απειλών μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, αναμένεται να απαιτήσει ακόμη περισσότερο χρόνο.

Ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πέντε έως δέκα χρόνια ή και περισσότερο.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αναχαίτιση τέτοιων πυραύλων ενδέχεται να απαιτεί την ανάπτυξη συστημάτων λέιζερ εγκατεστημένων σε εναέριες ή διαστημικές πλατφόρμες.

Νέες ισραηλινές τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των FPV drones της Χεζμπολάχ

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ είναι πλέον πολύ καλύτερα προετοιμασμένο απέναντι στην απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV της Χεζμπολάχ σε σύγκριση με τις αρχές του 2026, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία επιχειρησιακής προσαρμογής, σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post.

Όπως αναφέρουν πηγές, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν αναπτύξει ειδικά όπλα μικρού βεληνεκούς για την κατάρριψη drones, δίχτυα αναχαίτισης, ισραηλινά drones αυτοκτονίας, καθώς και μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Παράλληλα, έχουν βελτιώσει τις δυνατότητες εντοπισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV, ένα ζήτημα που είχε αναδειχθεί σε ιδιαίτερα σοβαρή επιχειρησιακή αδυναμία στις αρχές του 2026.

Το Ισραήλ εργάζεται επίσης πάνω στην ανάπτυξη όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας που βασίζονται σε μικροκύματα, τα οποία θα μπορούν να προκαλούν βλάβες στα ηλεκτρονικά συστήματα των FPV drones, εξουδετερώνοντάς τα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε πρόσφατα σειρά δοκιμών στο νότιο τμήμα της χώρας, στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από τη διαδικασία αυτή αναδείχθηκαν δύο εταιρείες, οι οποίες επικράτησαν στον διαγωνισμό για νέες μεθόδους αντιμετώπισης drones.

Στο μικροσκόπιο και τα ιρανικά πυρομαχικά διασποράς

Μια ακόμη απειλή την οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει το Ισραήλ είναι τα ιρανικά πυρομαχικά διασποράς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη απειλή δεν έχει απορροφήσει αντίστοιχους πόρους και προσοχή, καθώς το Ισραήλ καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό άλλων, μεγαλύτερων απειλών.

Το Ισραήλ αναπτύσσει ήδη μέσα για την αντιμετώπιση των πυρομαχικών διασποράς, τα οποία, πάντως, δεν προκαλούν ζημιές συγκρίσιμης έκτασης με εκείνες που μπορούν να επιφέρουν οι βαλλιστικοί πύραυλοι ή τα drones.

Επιπλέον, η αναχαίτισή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη, εφόσον δεν καταστραφούν μαζί με τον βαλλιστικό πύραυλο που συνήθως τα μεταφέρει.

Για τον λόγο αυτό, παραμένει αβέβαιο εάν το Ισραήλ θα έχει βελτιώσει ουσιαστικά τις αμυντικές του δυνατότητες απέναντι στα πυρομαχικά διασποράς σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με το Ιράν στο άμεσο μέλλον.

Αντίθετα, οι προοπτικές ενίσχυσης της συγκεκριμένης αμυντικής ικανότητας εκτιμώνται ως ευνοϊκότερες σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

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