Ισραήλ: Πιο κοντά στον σχηματισμό κυβέρνησης ο Άιζενκοτ - Επιτεύχθηκε συμφωνία για κρίσιμες θέσεις

Snapshot Ο Γκάντι Άιζενκοτ ανακοίνωσε συμφωνία με τους εταίρους του για τον διορισμό βασικών θέσεων στην 26η Κνεσέτ.

Η σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα συζητηθεί και θα οριστικοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα για έγκριση στην ολομέλεια της Κνεσέτ την ερχόμενη Τετάρτη. Snapshot powered by AI

O ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ ανακοίνωσε την Τρίτη (10/11) ότι οι εταίροι του συνασπισμού κατέληξαν σε διορισμούς προσώπων σε κρίσιμες θέσεις στην Κνεσέτ.

«Κατέληξα σε συμφωνία με τους εταίρους μου, τους ηγέτες των κομμάτων της αλλαγής και της μεταρρύθμισης - τον Ναφτάλι Μπένετ, τον Γιαΐρ Γκολάν, τον Αβίγκντορ Λίμπερμαν και τον Γιαΐρ Λαπίντ- σχετικά με τους υποψήφιους για τις καίριες θέσεις στην 26η Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της περιόδου σχηματισμού κυβέρνησης», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X.

Η ανάρτηση συνεχίζει ως εξής:

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας, καταλήξαμε στους υποψηφίους για τις ακόλουθες θέσεις:

Πρόεδρος της Κνεσέτ - ο πρώην υπουργός και νεοεκλεγείς βουλευτής Ματάν Καχανά

Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής - ο νεοεκλεγείς βουλευτής Ρόι Φόλκμαν

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας - ο πρώην υπουργός Άμυνας και βουλευτής Αβίγκντορ Λίμπερμαν

Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών - η νεοεκλεγείσα βουλεύτρια Λιράν Αβισάρ Μπεν-Χορίν»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύνθεση των επιτροπών θα συζητηθεί και θα οριστικοποιηθεί στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής της Βουλής εντός της εβδομάδας, ενώ θα υποβληθεί προς έγκριση στην ολομέλεια της Κνεσέτ την ερχόμενη Τετάρτη.

«Συμφωνήσαμε για τη σύσταση των ειδικών επιτροπών, με τις λεπτομέρειες να δημοσιοποιούνται ξεχωριστά σε μεταγενέστερο χρόνο», καταλήγει η ανάρτηση.

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