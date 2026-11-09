Ισραήλ: Οι 3 επιλογές του Άιζενκοτ για σχηματισμό κυβέρνησης – Τα παζάρια και το παρασκήνιο 

Οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι, τα αραβικά κόμματα, ο Λίμπερμαν και ο Μπένετ αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της δύσκολης εξίσωσης για τη συγκρότηση κυβέρνησης υπό τον Άιζενκοτ

Εύη Απολλωνάτου

Ισραήλ: Οι 3 επιλογές του Άιζενκοτ για σχηματισμό κυβέρνησης – Τα παζάρια και το παρασκήνιο 

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Γκάντι Άιζενκοτ στη Προεδρική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ. 8 Νοεμβρίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ισάακ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Γκάντι Άιζενκοτ τον σχηματισμό κυβέρνησης με υποστήριξη 67 βουλευτών έναντι 46 του Νετανιάχου.
  • Ο Άιζενκοτ αντιμετωπίζει διχασμούς στο μπλοκ της αντιπολίτευσης, ειδικά σχετικά με τη στρατιωτική θητεία των χαρεντί και τη συνεργασία με αραβικά κόμματα.
  • Οι τρεις επιλογές για κυβέρνηση είναι: συνεργασία με τα υπερορθόδοξα κόμματα, κυβέρνηση μειοψηφίας με στήριξη αραβικών κομμάτων, ή κυβέρνηση εθνικής ενότητας με συμμετοχή του Λικούντ.
  • Η συμφωνία με τα υπερορθόδοξα κόμματα εξαρτάται από συμβιβασμούς στη νομοθεσία για τη στρατιωτική θητεία και τη στήριξη του Άβιγκντορ Λίμπερμαν και των ραβίνων.
  • Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας απαιτεί πιθανή εναλλαγή στην πρωθυπουργία και ενδέχεται να ακυρώσει την προεκλογική δέσμευση του Άιζενκοτ για απομάκρυνση Νετανιάχου.
Snapshot powered by AI

Το Σάββατο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισάακ Χέρτζογκ έδωσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ ο οποίος είχε την υποστήριξη 67 βουλευτών έναντι 46 βουλευτών του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το υπερορθόδοξο κόμμα «Ενωμένο Ιουδαϊκό Κόμμα της Τορά», το οποίο ανήκει στο μπλοκ Νετανιάχου και κατέχει 7 έδρες στη Κνεσέτ, απείχε από την ψηφοφορία. Ωστόσο οι διαιρέσεις στο μπλοκ της αντιπολίτευσης είναι τόσο μεγάλες που ο Χέρτζογκ χρειάστηκε να έχει συναντήσεις και το Σαββατοκύριακο προκειμένου να καταλάβει πώς ο Άιζενκοτ έχει σκοπό να τις ξεπεράσει.

Τα βασικά ερωτήματα είναι πώς θα σχηματιστεί μία σταθερή κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ όταν ο σύμμαχός του, Άβιγκντορ Λίμπερμαν αποκλείει τη δημιουργία κυβέρνησης που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα. Επίσης το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ, το «Μπεγιαχάντ» επιμένει στην στράτευση των χαρεντί, ενώ τα υπερορθόδοξα κόμματα απαιτούν μία νομοθεσία που θα μειώνει τις κυρώσεις σε όσους δεν υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις.

Την Κυριακή ο Άιζενκοτ είπε δημόσια αυτό που όλοι γνωρίζουν: «Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο ή να επιστρέφει σε ατέρμονους εκλογικούς κύκλου». Γι΄ αυτό έχει τρεις επιλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, οι οποίες θα απαιτήσουν εξαιρετικά δύσκολους συμβιβασμούς.

Άβιγκντορ Λίμπερμαν

O Άβιγκντορ Λίμπερμαν

AP

Το σενάριο των χαρεντί

Για να κυβερνήσει με αυτοδυναμία ο Άιζενκοτ χρειάζεται τις 13 έδρες των υπερορθόδοξων κομμάτων, δηλαδή του «Ενωμένου Ιουδαϊκού Κόμματος της Τορά» και του Shas, τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται στο μπλοκ του Νετανιάχου.

Η απόφαση του «Ενωμένου Ιουδαϊκού Κόμματος της Τορά» να μην προτείνει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ερμηνεύθηκε ως ένα σημάδι ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την αντιπολίτευση.

Αντίθετα θεωρείται ότι το Shas θα είναι πιο δύσκολο να προσχωρήσει σε μία κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ. Βέβαια αναλυτές στα ισραηλινά ΜΜΕ, επιμένουν ότι αν λυθεί το πρόβλημα με την στράτευση των χαρεντί και υποστηρίξουν τη νέα νομοθεσία οι ισχυροί ραβίνοι του Ισραήλ τότε τα κόμματα των υπερορθόδοξων θα ταχθούν στο πλευρό της αντιπολίτευσης.

Η συζήτηση για να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση είναι η πρόταση του 2018 με μειωμένες ποινές για τους χαρεντί που δεν υπηρετούν στον στρατό. Τότε οι υπερορθόδοξοι την είχαν απορρίψει αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται μία καλή συμβιβαστική λύση. Είναι ενδιαφέρον ότι την πρόταση είχε καταθέσει τότε ως υπουργός ο Άβιγκτνορ Λίμπερμαν, ο οποίος ήταν ξεκάθαρα αρνητικός σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό με τους υπερορθόδοξους.

Ωστόσο με βάση τα νέα δεδομένα και την αριθμητική στην Κνεσέτ ο Λίμπερμαν φέρεται να έχει άρει το βέτο του στους χαρεντί. Σύμφωνα με πηγές των χαρεντί που επικαλείται η εφημερίδα Jerusalem Post, αναφέρουν ότι το αμοιβαίο βέτο μεταξύ του Λίμπερμαν και των υπερορθόδοξων κομμάτων έχει αρθεί και από τις δύο πλευρές και ήδη πραγματοποιούνται επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο τρίτος παράγοντας, σε μία τέτοια εξέλιξη, που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος δημόσια δεν έχει δεσμευθεί να αποδεχθεί μία κυβέρνηση με τη συμμετοχή των χαρεντί κομμάτων. Ο Μπένετ τάσσεται στη σκληρή γραμμή για άμεση στράτευση των χαρεντί και το κόμμα του έχει διευκρινίσει ότι η σιωπή του στο θέμα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως συναίνεση για συγκυβέρνηση με τους χαρεντί.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, δεν ισχύουν οι πληροφορίες των προηγούμενων ημερών ότι ο Λίμπερμαν διαπραγματεύεται μία συμφωνία για εναλλαγή στην πρωθυπουργία με τον Άιζενκοτ προκειμένου στηρίξει μία κυβέρνηση του μπλοκ της αντιπολίτευσης και να συναινέσει στο πρόσωπο του νέου προέδρου της Κνεσέτ.

Γκάντι Άιζενκοτ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης του κόμματος κυματίζει μια ισραηλινή σημαία επί σκηνής μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων των exit polls στις γενικές εκλογές του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. 28 Οκτωβρίου 2026

AP

Κυβέρνηση μειοψηφίας με τη στήριξη των αραβικών κομμάτων

Εάν ο Άιζενκοτ δεν καταφέρει να ξεπεράσει τις διαιρέσεις στο μπλοκ της αντιπολίτευσης και χαθούν έδρες από κάποια κόμματα του συνασπισμού ή δεν κερδίσει τις έδρες των υπερορθόδοξων μία δεύτερη λύση θα ήταν ο σχηματισμός μίας κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στη Κνεσέτ θα υποστηρίζεται από τις ψήφους των 19 βουλευτών των αραβικών κομμάτων.

Τα αραβικά κόμματα έχουν δείξει διάθεση συνεργασίας και πρότειναν τον Άιζενκοτ για να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ωστόσο δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή εύκολοι τρόποι προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές και τα αραβικά κόμματα να συμμετάσχουν σε μία κυβέρνηση της αντιπολίτευσης.

Μία τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε και από τον Άιζενκοτ να κάνει πίσω στην προεκλογική δέσμευσή του ότι δεν θα συνεργαστεί με τα αραβικά κόμματα. Αν τα αραβικά κόμματα στηρίξουν μία κυβέρνηση μειοψηφίας τότε το Ισραήλ θα έχει μία εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση η οποία θα μπορούσε να πέσει ανά πάσα στιγμή σε μία περίοδο που η χώρα έχει τρία ανοιχτά πολεμικά μέτωπα: στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλάει στην εκδήλωση του κόμματός του, του Λικούντ, στο Τελ Αβίβ 17 Σεπτεμβρίου 2026.

AP

Ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Ο Άιζενκοτ δεν βιάζεται να αποκλείσει το ενδεχόμενο να σχηματιστεί μια εθνική κυβέρνηση εθνικής ενότητας η οποία αρχικά θα έχει τις έδρες του μπλοκ της αντιπολίτευσης και στη συνέχεια θα επεκταθεί προκειμένου να συμμετέχουν και άλλα κόμματα.

Την Παρασκευή, έδωσε στη δημοσιότητα τέσσερις αρχές για τη συμμετοχή ενός κόμματος στην κυβέρνησή του: την αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, την αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, την υποχρεωτική στρατιωτική, εθνική ή πολιτική θητεία, καθώς και την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης, σε συνδυασμό με τη δέσμευση για την εξουδετέρωση των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της.

Το σενάριο μίας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία έχει ήδη την υποστήριξη του Ισραηλινού προέδρου, Ισάακ Χέρτζογκ, περιλαμβάνει και το Λικούντ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Άιζενκοτ δεν έχει αποκλείσει μία τέτοια εξέλιξη, η οποία και πάλι θα απαιτούσε κάποιου είδους συμφωνία για εναλλαγή στο πόστο του πρωθυπουργικού και σε άλλες κυβερνητικές θέσεις ανάμεσα στο μπλοκ της αντιπολίτευσης και το Λικούντ.

Επιπλέον και ο Νετανιάχου υποστηρίζει τη συγκρότηση μίας κυβέρνησης εθνικής ενότητας όλων των σιωνιστικών κομμάτων για να διαφυλαχθεί το εβραϊκό κράτος. Δημόσια, όμως, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα ήταν διατεθειμένος να βρεθεί στην ίδια κυβέρνηση με τον Άιζενκοτ.

Ενδεχομένως και μόνο το γεγονός ότι δεν το αποκλείει κατηγορηματικά να είναι ακόμη ένα σημάδι ότι είναι ανοιχτός σε συζήτηση με την αντιπολίτευση. Από την πλευρά του Άιζενκοτ μία τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ότι ένα από τα κυρίαρχα προεκλογικά συνθήματά του να φύγει ο Νετανιάχου από την πρωθυπουργία θα αποδειχθεί κενό γράμμα. Γι’ αυτό και αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας με την αντιπολίτευση και το Λικούντ θα ήταν εφικτή μόνο εάν έκανε στην άκρη ο Νετανιάχου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52WHAT THE FACT

Η σκοτεινή θυσία της οικογένειας Κένεντι: Υπέβαλαν την αδελφή του JFK σε λοβοτομή για να μην εμποδίσει την προεδρία του

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Μαρκόπουλο - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας από όχημα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο καύσιμο κοστίζουν οι μπάρες οροφής;

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Έφοδος της αστυνομίας στην έπαυλη του πρώην Προέδρου. Ψευδότοιχοι και κρυμμένες θυρίδες με ισραηλινό σύστημα ασφαλείας

09:32ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Έρχεται και ο δεύτερος ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1

09:30LIFESTYLE

«Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται» - Έκλεισε 16 χρόνια γάμου με τον Τάσο Μητρόπουλο - Η συγκινητική ανάρτησή της

09:27WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

09:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αγορές που κάνεις χωρίς να το σκεφτείς λένε περισσότερα για σένα από όσες προγραμματίζεις

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι 3 επιλογές του Άιζενκοτ για σχηματισμό κυβέρνησης – Τα παζάρια και το παρασκήνιο 

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Από ώρα σε ώρα ανοίγει η πλατφόρμα - Τι να προσέξετε όταν κάνετε αίτηση

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν θα υπάρξει περιττή ένταση, το καλώδιο θα περάσει»

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Πήραμε δάνειο για τη Γκράβα» - Το 40% των σχολείων της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αεροχείμαρρος του Ατλαντικού ενισχύεται και... απειλεί - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

09:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» των τσιπ Κίνας - ΗΠΑ πίσω από το «ερωτικό θρίλερ» του CEO της Nvidia με Κινέζα κατάσκοπο

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

08:43WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο κανείς δεν έχει βρεθεί σκελετός μέσα στον Τιτανικό

08:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Κόκκινα δάνεια, servicers και 120 δόσεις: Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, τα δικαιώματα των οφειλετών και οι παγίδες των ρυθμίσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Πέθανε ο 24χρονος δράστης του μακελειού που σκότωσε εννιά ανθρώπους

08:34LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Γονάτισε μπροστά σε χορεύτρια που εντυπωσίασε με το ζεϊμπέκικο σε συναυλία του στην Άγκυρα

09:27WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

08:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Κόκκινα δάνεια, servicers και 120 δόσεις: Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, τα δικαιώματα των οφειλετών και οι παγίδες των ρυθμίσεων

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Από ώρα σε ώρα ανοίγει η πλατφόρμα - Τι να προσέξετε όταν κάνετε αίτηση

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

09:30LIFESTYLE

«Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται» - Έκλεισε 16 χρόνια γάμου με τον Τάσο Μητρόπουλο - Η συγκινητική ανάρτησή της

06:52ΕΘΝΙΚΑ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Σήμερα αναχωρεί το «Abeille Marengo» - Γιατί ο Φιντάν απάντησε «όλα καλά» - Ερωτήματα για γαλλική ενημέρωση στην Τουρκία - Τι απαντάει η κυβέρνηση

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Πόσο αυξάνεται ο μηνιαίος λογαριασμός για διαμέρισμα 80 τ.μ

09:00ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» των τσιπ Κίνας - ΗΠΑ πίσω από το «ερωτικό θρίλερ» του CEO της Nvidia με Κινέζα κατάσκοπο

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Νεκταρίου - Ποια ονόματα γιορτάζουν

08:43WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο κανείς δεν έχει βρεθεί σκελετός μέσα στον Τιτανικό

06:54LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στα «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Αναλυτικά τα επεισόδια των σειρών πριν προβληθούν στην TV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ