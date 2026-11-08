Ισραήλ: Πιθανή η συνεργασία Άιζενκοτ με το κόμμα Νετανιάχου για το σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης

Snapshot Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση ευρείας βάσης στο Ισραήλ, μετά τις εκλογές που οδήγησαν σε αδιέξοδο.

Ο Άιζενκοτ επιδιώκει κυβέρνηση που θα αναγνωρίζει το Ισραήλ ως εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος, με υποχρεωτική εθνική θητεία και καταπολέμηση της Χαμάς.

Οι επιλογές του Άιζενκοτ περιλαμβάνουν συνεργασία με αραβικά κόμματα, υπερορθόδοξα κόμματα ή τον Νετανιάχου, αλλά όλες αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια.

Ο Νετανιάχου προτείνει κυβέρνηση ενότητας χωρίς τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων και δεν έχει διευκρινίσει αν θα υπηρετήσει υπό τον Άιζενκοτ.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αβιγκντόρ Λίμπερμαν αποκλείει κυβέρνηση με Νετανιάχου ή αραβικά κόμματα, αλλά είναι ανοιχτός σε συνεργασία με υπερορθόδοξα κόμματα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η παράδοση εντολής στον επικεφαλής του κόμματος «Yashar», Γκάντι Άιζενκοτ, ώστε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε την Κυριακή ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να σχηματίσει μια κυβέρνηση ευρείας βάσης το συντομότερο δυνατό, ωστόσο η πορεία του προς την εξουσία παραμένει αβέβαιη μετά από τις εκλογές που κατέληξαν σε αδιέξοδο και δεν κατάφεραν να ανατρέψουν τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, έδωσε το Σάββατο στον Άιζενκοτ την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, αφού οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν έδωσαν ούτε στον Άιζενκοτ ούτε στον Νετανιάχου την πλειοψηφία που απαιτείται για να κυβερνήσουν.

Εξαιρετικά κρίσιμη και περίπλοκη εθνική κατάσταση

Ο Χέρτζογκ ανέθεσε επίσημα το καθήκον στον Άιζενκοτ την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην προεδρική κατοικία, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία που, όπως δήλωσε ο Άιζενκοτ, θα είναι «εξαιρετικά περίπλοκη».

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πλησιάζοντας σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή για το Κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο Άιζενκοτ. «Πρέπει να σχηματίσουμε μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα απαιτήσει δημιουργικά και μη συμβατικά πολιτικά μέτρα».

Ο Αϊζενκότ ανέφερε ότι η ισραηλινή δημοκρατία βρίσκεται σε ευάλωτη φάση, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, με τον Χέρτζογκ να επισημαίνει την απειλή επίθεσης από το Ιράν, την ανάγκη να προχωρήσουμε προς ειρήνη στη Γάζα και τις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο και άλλους γείτονες.

«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέα ηγεσία, μια ηγεσία που οι άνθρωποι να μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια και να εμπιστευτούν», δήλωσε ο Άιζενκοτ.

Οι επιλογές του Άιζενκοτ

Οι πιθανές οδοί του προς την εξουσία περιλαμβάνουν την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας με την υποστήριξη αραβικών κομμάτων σε βασικά ζητήματα, τον σχηματισμό συνασπισμού με υπερορθόδοξα κόμματα, τα οποία ο ίδιος και οι σύμμαχοί του έχουν αποφύγει στο παρελθόν ή τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου. Και οι τρεις επιλογές αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια.

Ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι θα καλέσει να συμμετάσχουν όλα τα κόμματα που πληρούν τις βασικές του αρχές. Αυτές περιλαμβάνουν:

την αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους

την υποχρεωτική εθνική θητεία για όλους, με σκοπό την ενίσχυση του στρατού και την αύξηση των στρατιωτικών του δυνάμεων

την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης

τη δέσμευση για την καταστροφή της στρατιωτικής και κυβερνητικής της ικανότητας.

«Είμαι πεπεισμένος ότι είναι εφικτό και σωστό να σχηματιστεί γρήγορα μια νέα κυβέρνηση, η οποία θα κερδίσει μεγάλη πλειοψηφία στην Κνεσέτ», δήλωσε ο Άιζενκοτ, αναφερόμενος στο κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Ο Άιζενκοτ διαθέτει πλέον 28 ημέρες, συν μια πιθανή παράταση 14 ημερών. Εάν αποτύχει, ο Νετανιάχου θα έχει πιθανότατα την ευκαιρία να σχηματίσει κυβέρνηση. Εάν και αυτός δεν καταφέρει να το κάνει, ενδέχεται να προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Ο Χέρτζογκ, ο οποίος διαβουλεύθηκε με όλα τα κόμματα, δήλωσε ότι ο Άιζενκοτ έλαβε τη «σαφή και αδιαμφισβήτητη υποστήριξη» της πλειοψηφίας των βουλευτών ως προς το ποιός έχει τις καλύτερες πιθανότητες να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη της Κνεσέτ.

Το κόμμα «Λικούντ» του Νετανιάχου κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις εκλογές, με 27 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, αλλά ο ευρύτερος θρησκευτικο-εθνικιστικός συνασπισμός του Νετανιάχου συγκέντρωσε συνολικά μόνο 53, αριθμό μικρότερο από την πλειοψηφία των 61 εδρών που απαιτούνται.

Το κόμμα «Yashar» του Άιζενκοτ αναδείχθηκε ως το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα με 21 έδρες, ενώ ο συνασπισμός του, που περιλαμβάνει τέσσερα κόμματα υπό εβραϊκή ηγεσία —από το κεντροαριστερό έως το δεξιό φάσμα—, κέρδισε μόλις 48 έδρες. Δύο κόμματα που εκπροσωπούν την αραβική μειονότητα του Ισραήλ κέρδισαν 19 έδρες, αριθμό άνευ προηγουμένου.

Πιθανή η συνεργασία με τον Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου ζήτησε τη συγκρότηση κυβέρνησης ενότητας όλων των σιωνιστικών κομμάτων για τη διαφύλαξη ενός εβραϊκού κράτους, χωρίς όμως να δώσει καμία ένδειξη για το αν θα ήταν διατεθειμένος να υπηρετήσει υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ.

«Αυτή είναι η βούληση του λαού και η ανάγκη της στιγμής», ανέφερε σε δήλωσή του, αποκλείοντας τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού με Άραβες, οι οποίοι αποτελούν το 21% του πληθυσμού του Ισραήλ.

Αυτό που ενδεχομένως δυσχεραίνει το έργο του Άιζενκοτ είναι η θέση ενός ηγέτη της αντιπολίτευσης, του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν του κόμματος «Ισραήλ, το Σπίτι Μας», ο οποίος έχει αποκλείσει τη δημιουργία κυβέρνησης ενότητας με τον Νετανιάχου ή μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που θα έχει την υποστήριξη αραβικών κομμάτων.

Ωστόσο, ο Λίμπερμαν έχει μαλακώσει τη στάση του όσον αφορά τη συνεργασία με υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν να υποστηρίξουν έναν νόμο βάσει του οποίου οι υπερορθόδοξοι άνδρες θα υπηρετούν στο στρατό.

«Δεδομένης της τρέχουσας πραγματικότητας, προκειμένου να αποφευχθούν νέες εκλογές και να τερματιστεί η εποχή του Νετανιάχου, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις και να επιλυθούν ζητήματα όπου υπάρχει περιθώριο ευελιξίας και μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος», δήλωσε ο Λίμπερμαν.

ΠΗΓΗ: Reuters

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