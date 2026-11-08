Πρώην αξιωματούχος της CENTCOM αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη αποτυχία των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν

Snapshot Η αδυναμία των ΗΠΑ και του Ισραήλ να καταστρέψουν το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων και drones του Ιράν αποτελεί τη μεγαλύτερη αποτυχία τους στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα drones είναι τα κύρια μέσα με τα οποία το Ιράν απειλεί τις δυνάμεις των ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις χώρες της περιοχής.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εφαρμόζουν στρατιωτική τακτική παραπλάνησης στα Στενά του Ορμούζ για να κρατούν σε εγρήγορση το Ιράν και άλλους.

Ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί στο Ιράν όποτε επιθυμεί, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός και οι κυρώσεις ασκούν οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ δεν εξετάζουν πυρηνική επίθεση, προτιμώντας άλλες στρατιωτικές επιλογές όπως τον αποκλεισμό εμπορικών οδών και τη χρήση της βόμβας MOAB σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Snapshot powered by AI

Η αδυναμία των ΗΠΑ και του Ισραήλ να καταστρέψουν το οπλοστάσιο της Τεχεράνης αποτελεί πιθανώς τη σημαντικότερη αποτυχία του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο πρώην αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), υποναύαρχος Ρόμπερτ Στάιλς Χάργουορντ Τζούνιορ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «International Hour» του ισραηλινού καναλιού KAN News.

«Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα drones είναι τα κύρια μέσα με τα οποία το Ιράν απειλεί τις δυνάμεις των ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις χώρες της περιοχής», δήλωσε ο Χάργουορντ. «Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να εξαλείψουμε πλήρως αυτή την απειλή. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ότι αυτή η απειλή θα αποτελέσει τον κύριο στόχο του επόμενου κύματος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα drones, τα κύρια εργαλεία του Ιράν για να ασκεί πιέσεις, αποτελούν το πρωταρχικό εμπόδιο της διεθνούς κοινότητας στο να μπορέσει να παρέχει υποστήριξη στον ιρανικό λαό ενάντια στο καθεστώς.

Όσον αφορά τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, ο Χάργουορντ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ρυθμίζει με δικούς της όρους τον ρυθμό των επιχειρήσεων.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις εφαρμόζουν μια τακτική παραπλάνησης, για να κρατούν τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, σε εγρήγορση», τόνισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να ξεκινήσει και πάλι τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ παράλληλα επιδιώκει μια διπλωματική λύση μέσω μεσολαβητών από το Κατάρ.

Ο Ρόμπερτ Στάιλς Χάργουορντ Τζούνιορ

«Ο Τραμπ μπορεί να επιτεθεί στο Ιράν όποτε θέλει»

Παράλληλα, ο Χάργουορντ υποστήριξε ότι, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα λιμάνια του Ιράν έχει προκαλέσει μια οικονομική «ασφυξία» στην Τεχεράνη, ο Τραμπ έχει την άνεση του χρόνου. «Μπορεί να περιμένει και να επιτεθεί όποτε θέλει», είπε.

Εκτός από τους στρατιωτικούς και ναυτικούς αποκλεισμούς, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επιβάλει πολλαπλές κυρώσεις κατά του ισλαμικού καθεστώτος, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, οκτώ εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα τον Καναδά, οι οποίες κατηγορούνται ότι διευκόλυναν συναλλαγές με ιρανικές οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Σύμφωνα με τον Χάργουορντ, οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλαπλά μέσα» με τα οποία μπορούν να αυξήσουν την πίεση που ασκούν ήδη στο Ιράν, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον δεν εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πυρηνικής επίθεσης.

«Αυτή θα ήταν η έσχατη λύση και η πιο ακραία επιλογή», τόνισε ο Χάργουορντ. «Οποιοσδήποτε ηγέτης θα δίσταζε να επιτεθεί με πυρηνικά, ειδικά όταν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις επί τάπητος».

Μεταξύ των λύσεων αυτών, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνονται ο αποκλεισμός των εναπομενουσών εμπορικών οδών του Ιράν και η χρήση της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), γνωστής ως «Η Μητέρα Όλων των Βομβών», εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

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