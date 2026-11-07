ΗΠΑ: Δίνουν $20 εκατομμύρια δολάρια αμοιβή για πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν «τις εγκαταστάσεις», «τον εξοπλισμό» και «το προσωπικό»
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- Η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή έως 20 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
- Η προσφορά περιλαμβάνει πιθανή μετεγκατάσταση για όσους παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες.
- Οι πληροφορίες που ζητούνται αφορούν τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του προγράμματος.
- Ειδικότερα, ζητούνται στοιχεία για τους επιστήμονες και τις μετακινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων.
- Η ανακοίνωση προέρχεται από το CENTCOM, το αρμόδιο αμερικανικό στρατιωτικό διοικητήριο για τη Μέση Ανατολή.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει «αμοιβή» ως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων «και πιθανή μετεγκατάσταση» σε οποιοδήποτε πρόσωπο δώσει «πληροφορίες» σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν «τις εγκαταστάσεις», «τον εξοπλισμό» και «το προσωπικό», όπως ιδίως «οι επιστήμονες», ή «τις μετακινήσεις» όλων των παραπάνω, ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
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