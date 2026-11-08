CENTCOM: Νέα ομάδα δράσης για να κλείσουν οι χερσαίες διαδρομές όπλων του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επεκτείνει τον ναυτικό αποκλεισμό βάζοντας στο στόχαστρο τα σύνορα και την Κασπία Θάλασσα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

CENTCOM: Νέα ομάδα δράσης για να κλείσουν οι χερσαίες διαδρομές όπλων του Ιράν

Το αεροπλανοφόρο  USS Theodore Roosevelt 

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) συγκρότησε νέα ειδική ομάδα εργασίας για να σταματήσει τη μεταφορά οπλισμού μέσω χερσαίων διαύλων προς και από το Ιράν.
  • Η επιχείρηση στοχεύει στον έλεγχο και τη διακοπή των δικτύων ανεφοδιασμού κατά μήκος των χερσαίων συνόρων και της ζώνης της Κασπίας Θάλασσας.
  • Η νέα δράση αποτελεί επέκταση του υπάρχοντος ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.
  • Η αμερικανική διοίκηση επιδιώκει επίσης να πλήξει τα κρατικά έσοδα του Ιράν αποκόπτοντας τις οδούς διακίνησης φορτίων και οικονομικής ενίσχυσης.
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Τη συγκρότηση νέας ειδικής ομάδας εργασίας ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), κλιμακώνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη με στόχο να ανακόψει πλήρως τη μεταφορά οπλισμού μέσα από χερσαίους διαύλους.

Η νέα επιχείρηση αποσκοπεί στην έμπρακτη παρεμπόδιση των ροών στρατιωτικού εξοπλισμού και προηγμένων συστημάτων προς και από το Ιράν. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις επικεντρώνονται στον έλεγχο και τη διακοπή των δικτύων ανεφοδιασμού που εκτείνονται κατά μήκος των χερσαίων συνόρων, επεκτείνοντας την επιτήρηση στη ζώνη της Κασπίας Θάλασσας.

Όπως ανακοινώθηκε από την αμερικανική διοίκηση, το εγχείρημα λειτουργεί ως προέκταση του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζεται ήδη στα ιρανικά λιμάνια. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να επιφέρει καίριο πλήγμα και στα κρατικά έσοδα, αποκόπτοντας τις οδούς που επιτρέπουν στο Ιράν να διακινεί φορτία και να αντλεί οικονομική ενίσχυση.

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