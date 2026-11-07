Άρχισαν ξανά οι εχθροπραξίες στο Iράν: Νέες εκρήξεις στο νησί Κεσμ, δείτε βίντεο
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν πλήγμα στην περιοχή Σούζα του νησιού Κεσμ
Εκρήξεις ακούστηκαν το Σάββατο στο νησί Κεσμ του Ιράν, στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Nωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε «περιορισμένες επιθέσεις στο Ιράν, στοχεύοντας σύστημα αεράμυνας».
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν πλήγμα στην περιοχή Σούζα του νησιού Κεσμ στο νότιο Ιράν, «αφού ακούστηκε ο ήχος ενός αεροσκάφους πάνω από το νησί».
Χώρες της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία την κατάσταση, καθώς το Ιράν έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα απαντήσει σε νέες επιθέσεις πλήττοντας αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε γειτονικές χώρες. Το Κατάρ έχει επιβεβαιώσει ότι συνεχίζει τις επαφές με τις δύο πλευρές και τη διαβίβαση προτάσεων, σε συντονισμό με περιφερειακούς εταίρους.