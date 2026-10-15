CNN: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν την «μητέρα όλων των βομβών» κατά του Ιράν

Snapshot Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη χρήση της GBU-43/B (MOAB), της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας τους, σε επιθέσεις κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Υπάρχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της MOAB στην καταστροφή υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, όπως το Pickaxe Mountain.

Η MOAB θεωρείται κυρίως όπλο ψυχολογικού πολέμου και έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ το 2017 εναντίον θέσεων του ISIS στο Αφγανιστάν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβητούν αν υπάρχει στρατηγική που θα τερματίσει τον πόλεμο χωρίς χερσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα είχαν υψηλό ανθρώπινο κόστος.

Η πιθανή χρήση της MOAB θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης, αλλά δεν αναμένεται να οδηγήσει σε στρατηγική νίκη ή παράδοση του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει νέα σχέδια στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και την χρήση της ισχυρότερης βόμβας των ΗΠΑ, της λεγόμενης «μητέρας όλων των βομβών», όπως αποκαλύπτει το CNN. Στόχοι αυτών των ενδεχόμενων επιθέσεων είναι οι ενεργειακές υποδομές και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν, εφόσον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δώσει την εντολή να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, το οποίο επικαλείται πολλαπλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, η χρήση της GBU-43/B, Βόμβας Μαζικών Eκρηκτικών Υλών Αεροδιασποράς (Massive Ordnance Air Blast Bomb - MOAB), της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, θα αποτελούσε μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ένα τέτοιο όπλο θα ήταν αποτελεσματικό στην επίτευξη οποιουδήποτε από τους στρατηγικούς στόχους της Ουάσινγκτον ή στην ανατροπή της ισορροπίας του πολέμου.

Εδώ και μήνες, ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να τερματίσει τον βαθιά αντιδημοφιλή πόλεμο, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο χώρες πλησιάζουν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά από περισσότερους από έξι μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών.

Ενώ, ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να παρέχει στον Τραμπ επιλογές για ενδεχόμενες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων που δεν έχουν καταστραφεί ακόμη, ορισμένοι αξιωματούχοι συνεχίζουν να αμφισβητούν κατ' ιδίαν εάν ο Λευκός Οίκος διαθέτει μια στρατηγική που θα μπορούσε πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο — κάτι που μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την εξουσία να κάνει, σύμφωνα με το CNN.

Μια GBU-43B, ή «Βόμβα Μαζικών Eκρηκτικών Υλών Αεροδιασποράς» (Massive Ordnance Air Blast), τη μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα του αμερικανικού στρατού, η οποία περιέχει 11 τόνους εκρηκτικών. AP

Το σχέδιο για επίθεση στο Pickaxe Mountain

Εδώ και μήνες, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του συζητούν πολλές επιλογές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «οριστικό» τέλος του πολέμου, έχοντας επίγνωση του πόσο αντιδημοφιλής έχει γίνει η σύγκρουση μεταξύ των Αμερικανών.

Ενώ ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει τον πόλεμο ως «ουσιαστικά κερδισμένο», ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτική στάση στις πρόσφατες δηλώσεις του, αποφεύγοντας να δηλώσει ότι «έχει νικήσει» και αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ «εξακολουθούν να έχουν εκκρεμείς υποθέσεις στη χώρα».

Σύμφωνα με μία από τις πηγές που μίλησαν στο CNN, ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στον αμερικανικό στρατό να καταρτήσει επιπλέον σχέδια επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων, τα οποία περιλαμβάνουν «πολλές ενεργειακές υποδομές», αλλά και την πιθανή χρήση μιας MOAB. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η επίθεση αυτή θα γινόταν «πριν από την αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή ευθύνης της CENTCOM», υποδηλώνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τις νέες επιθέσεις, να ανακοινώσει στην συνέχεια ότι κέρδισε τον πόλεμο και τέλος να αποσύρει γρήγορα όλες τις δυνάμεις της.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε στο CNN ότι τα στρατιωτικά σχέδια για επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας που είναι γνωστή ως Pickaxe Mountain, προβλέπουν επίσης ρητά τη χρήση της MOAB. Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να επιτεθεί στο Pickaxe Mountain, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πιστεύουν ότι η Τεχεράνη έχει αποθηκεύσει εξαρτήματα του πυρηνικού της προγράμματος, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να υπογραμμίζει ότι βασικός του στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της MOAB

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι, οι στόχοι υψηλότερης προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε μεγάλος βάθος υπόγεια, θα απαιτήσουν μεγαλύτερες βόμβες, και η MOAB είναι η μεγαλύτερη.

Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων ως προς το αν η MOAB θα αποτελούσε ένα αποτελεσματικό όπλο για την καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και άλλων τοποθεσιών που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ενώ η συγκεκριμένη βόμβα, η οποία καθοδηγείται με GPS, είναι ικανή να καταστρέψει μια έκταση ισοδύναμη με εννέα οικοδομικά τετράγωνα, πιθανότατα δεν διαθέτει την ικανότητα να διεισδύσει αρκετά βαθιά ώστε να καταστρέψει τις υπόγειες εγκαταστάσεις στο Pickaxe Mountain— το οποίο πιστεύεται ότι είναι οχυρωμένο με στρώματα γρανίτη, ανέφεραν οι πηγές.

«Η MOAB είναι ένα τεράστιο όπλο ψυχολογικού πολέμου, το οποίο είναι εξαιρετικό για την ισοπέδωση τεράστιων εκτάσεων, αλλά όχι για πολλά περισσότερα», δήλωσε στο CNN μια τρίτη πηγή με γνώση των στρατιωτικών συζητήσεων για το Ιράν. «Σίγουρα δεν έχει σχεδιαστεί ως πολεμική κεφαλή βαθιάς διείσδυσης».

Εάν χρησιμοποιηθεί, η συγκεκριμένη βόμβα θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις στην περιοχή της έκρηξης, αλλά πιθανότατα κυρίως στην επιφάνεια. Παράλληλα, η τεράστια ακτίνα δράσης της βόμβας θα προκαλούσε σίγουρα ανησυχίες για το ενδεχόμενο απωλειών αμάχων — ιδίως αν χρησιμοποιηθεί εναντίον ιρανικών υποδομών που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Παρά τις αμφιβολίες, ο Τραμπ θα μπορούσε να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τη MOAB ως μέσου ψυχολογικής πίεσης, σε μια περίοδο που το ιρανικό καθεστώς φαίνεται να έχει οχυρωθεί και να μην θέλει να υποχωρήσει στις διπλωματικές απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η χρήση της είναι απίθανο να αναγκάσει το Ιράν να παραδοθεί ή να επιφέρει μια στρατηγική στρατιωτική νίκη. Ωστόσο, θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ μια επιπλέον επιλογή, χωρίς να χρειαστεί να επαναλάβει τις πλήρως πολεμικές επιχειρήσεις.

«Δυστυχώς, ο πρόεδρος έχει βρεθεί σε μια κατάσταση όπου είναι σχεδόν υποχρεωμένος να κάνει κάτι και, χωρίς τα πυρομαχικά που έχουν σχεδιαστεί για να διεισδύουν αυτό το βάθος, πρέπει να εξετάσει τις ψυχολογικές επιπτώσεις, για τις οποίες η MOAB είναι ιδιαίτερα εξοπλισμένη», πρόσθεσε η τρίτη πηγή στο CNN.

Πολλοί εντός της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και εξωτερικοί αναλυτές των ΗΠΑ, συμφωνούν ότι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν θα ήταν μέσω μιας μεγάλης επιχείρησης με τη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων, μια δέσμευση που θα μπορούσε ενδεχομένως να κοστίσει χιλιάδες ζωές Αμερικανών στρατιωτών. Το Πεντάγωνο εξετάζει όλα τα σενάρια, αλλά προς το παρόν κανείς στην κυβέρνηση δεν υποστηρίζει μια τόσο δραστική ενέργεια.

Η MOAB αναπτύχθηκε ως μέσου «ψυχολογικού πολέμου»

Η MOAB, η οποία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, εκρήγνυται πριν προσκρούσει στο έδαφος, προκαλώντας ένα τεράστιο ωστικό κύμα, το οποίο κατευθύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Κατά τα τελικά στάδια των δοκιμών της το 2003, Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο CNN ότι η MOAB είχε σχεδιαστεί κυρίως ως όπλο που θα χρησιμοποιούνταν ως μέσω για «ψυχολογικές επιχειρήσεις».

Τότε, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι ήλπιζαν ότι μια τόσο τεράστια έκρηξη θα «ταρακουνούσε» τις ιρακινές δυνάμεις και θα τις πίεζε να παραδοθούν ή ακόμη και να αρνηθούν να πολεμήσουν άλλο.

Αρχικά, η MOAB επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί εναντίον μεγάλων συγκεντρώσεων στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και κατά οχυρωμένων εγκαταστάσεων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

Στη συνέχεια, το φάσμα των στόχων της βόμβας επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει εγκαταστάσεις κάτω από μαλακό έδαφος, όπως σπηλιές ή σήραγγες.

Μία GBU-43/B, Βόμβα Μαζικών Eκρηκτικών Υλών Αεροδιασποράς (Massive Ordnance Air Blast Bomb - MOAB) στις 11 Μαρτίου 2003 στη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Έγκλιν, στη Φλόριντα. Getty Images

Ο Τραμπ ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που χρησιμοποίησε τη MOAB, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, όταν ενέκρινε την χρήση της πιο ισχυρής μη πυρηνικής βόμβας των ΗΠΑ εναντίον θέσεων του ISIS στο Αφγανιστάν το 2017.

Η εν λόγω επίθεση είχε ως στόχο ένα δίκτυο οχυρωμένων υπόγειων σηράγγων, το οποίο χρησιμοποιούνταν από μαχητές του ISIS για να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις αφγανικές αρχές, σκοτώθηκαν 36 μαχητές του ISIS. Η έκρηξη κατέστρεψε τρεις υπόγειες σήραγγες, καθώς και όπλα και πυρομαχικά, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανένας άμαχος.

Εκείνη την εποχή, η χρήση της βόμβας προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς αποτέλεσε μια δραματική αλλαγή στη στάση του Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας είχε υποστηρίξει ότι θα υιοθετούσε μια περισσότερο απομονωτική εξωτερική πολιτική με το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική».

Μετά την επίθεση του 2017, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δέχθηκαν πιέσεις σχετικά με το αν ήταν αναγκαστική η χρήση της βόμβας των περίπου 9,8 τόνων για τον συγκεκριμένο στόχο και πιθανότατα θα βρεθούν αντιμέτωποι με παρόμοιες ερωτήσεις εάν το όπλο αυτό χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ιράν.

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