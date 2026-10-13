Νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές; Τι φέρεται να ζήτησε ο Νετανιάχου από Τραμπ

Ο Νετανιάχου πίεσε τον Τραμπ για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν πριν από τις εκλογές, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 - Διαψεύδει το πρωθυπουργικό γραφείο 

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Νέα επίθεση στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές; Τι φέρεται να ζήτησε ο Νετανιάχου από Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μπενιαμίνετανιάχου ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει επιθέσεις στο Ιράν πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ δεν έχει δεσμευτεί επισήμως για επίθεση, αν και οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα.
  • Το γραφείο του Νετανιάχου διαψεύδει ότι επιδιώκει πόλεμο με το Ιράν πριν από τις εκλογές, παρά τις αντιδράσεις και τις πολιτικές επιρροές.
  • Ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου προειδοποίησε ότι μια επίθεση πριν τις εκλογές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή τους.
  • Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν βρει στοιχεία που να δικαιολογούν μια επιχείρηση κατά του Ιράν στις επόμενες εβδομάδες, παρά τις πρόσφατες δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.
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Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επαναλάβει τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, μία εβδομάδα αργότερα. Αυτό μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο αξιωματούχους που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο δίκτυο ότι αποκόμισαν την εντύπωση πως ο Νετανιάχου ήθελε να εξαπολυθεί επίθεση πριν από τις εκλογές. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επικαλέστηκε ανησυχητικές κινήσεις του Ιράν στο πεδίο του πυρηνικού του προγράμματος.

Παρότι ο Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα επαναλάβει τις επιθέσεις στο Ιράν πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, τόσο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις όσο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Ολοκληρώνουν μάλιστα τις προετοιμασίες τους για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να αλλάξει γνώμη, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ.

Το δημοσίευμα παραθέτει επίσης δήλωση αμερικανικής πηγής, σύμφωνα με την οποία ο Νετανιάχου «έχει συζητήσει το ζήτημα» της επανέναρξης των επιθέσεων «αρκετές φορές». Ο Τραμπ φέρεται να του είπε ότι μπορεί να «προχωρήσει στις προετοιμασίες», χωρίς όμως να δεσμευτεί επισήμως ότι θα εγκρίνει μια επίθεση. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει επίθεση τώρα, αργότερα ή και ποτέ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ αλλάζει στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα κάθε λίγες ημέρες.

Ο Νετανιάχου έχει πει στους επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας ότι ο Τραμπ, και όχι ο ίδιος, άνοιξε τη συζήτηση για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων πριν από τις εκλογές.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρει ότι ο Τραμπ αρχικά εμφανίστηκε έτοιμος να δώσει το πράσινο φως, αλλά στη συνέχεια υπαναχώρησε.

Το γραφείο του πρωθυπουργού διαψεύδει ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν πριν από τις εκλογές, μια κίνηση στην οποία οι επικριτές του αποδίδουν πολιτικά κίνητρα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να έχει προειδοποιήσει ότι η επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναβολή τους.

Σύμφωνα με το Channel 12, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στην εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών για το Ιράν που να δικαιολογεί μια ισραηλινοαμερικανική επιχείρηση μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες.

Ωστόσο, το Ιράν φέρεται να πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων από διάφορες τοποθεσίες. Οι δοκιμές φαίνεται να εντάσσονται στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του πυραυλικού του προγράμματος, το οποίο έχει υποστεί υποβάθμιση. Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι η ανασυγκρότηση αυτή παραμένει αργή και μερική.

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