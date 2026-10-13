Τραμπ για Ιράν: «Το παρακάναμε σκοτώνοντας ηγέτες, δεν ξέρουμε πλέον με ποιον έχουμε να κάνουμε»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι η εξόντωση στελεχών της ιρανικής ηγεσίας από τις ΗΠΑ δυσχεραίνει τις διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν καταστρέψει την ιρανική αεροπορία και το ναυτικό, υποστηρίζοντας ότι έχουν βυθιστεί και τα 159 πολεμικά πλοία του Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει σαφή εικόνα για τη λήψη αποφάσεων στην ιρανική ηγεσία και ζήτησε ουσιαστικό περιορισμό στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές λόγω δικής του παρέμβασης, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να έχουν προχωρήσει υπερβολικά στην εξόντωση στελεχών της ιρανικής ηγεσίας άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ, αναγνωρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δυσχεραίνουν την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εντοπίσει συνομιλητές στην Τεχεράνη για την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Γιάνγκσταουν του Οχάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στην προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση με το Ιράν.

«Ίσως το παρακάναμε με τους ηγέτες, γιατί δεν ξέρουμε πλέον με ποιον στο καλό έχουμε να κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν θέλει να γίνει πρόεδρος του Ιράν», καθώς, όπως υποστήριξε, πιθανοί υποψήφιοι δεν επιθυμούν να αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση.

Κατά την ίδια ομιλία, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο κρατικό υποστηρικτή της τρομοκρατίας, δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι ισχυρισμοί για την καταστροφή του ιρανικού στόλου

Παρά την αναγνώριση των δυσκολιών που προκαλεί η εξόντωση στελεχών της ιρανικής ηγεσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά καταστρέψει την ιρανική αεροπορία και το ναυτικό.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει χάσει και τα 159 πολεμικά πλοία του, δηλώνοντας ότι βρίσκονται «στον πάτο της θάλασσας».

Ανάλογους προβληματισμούς για την κατάσταση στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξή του στο Reuters. Όπως ανέφερε, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να μην έχει σαφή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην ηγεσία της Τεχεράνης.

Ο Βανς υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα πρέπει να προβλέπει ουσιαστικό περιορισμό των δυνατοτήτων του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Q: You said Russia and Ukraine agreed to a ceasefire, but both sides say they have not agreed to that. Trump: They agreed. You know why? Because I said, “You agree.” That's why. https://t.co/FfhkkVW0jk — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

«Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία εφαρμόζεται στην πράξη. Παράλληλα, κάλεσε τις δύο πλευρές να βάλουν τέλος σε αυτόν τον «γελοίο» πόλεμο.

«Λοιπόν, συμφώνησαν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Επειδή εγώ είπα: “Συμφωνείστε”. Γι’ αυτό συμφώνησαν, επειδή εγώ είπα ότι συμφωνούν», πρόσθεσε.

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