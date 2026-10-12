Τραμπ: Επιμένει στο ρωσικό ντίζελ παρά τις αντιδράσεις και βάζει στο στόχαστρο την ΕΕ

Snapshot Ντόναλτ Τραμπ υπερασπίζεται την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ παρά τις αντιδράσεις.

Ο Τραμπ υποστηρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε 250 δισ. δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να προμηθεύσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ στις ΗΠΑ και την παγκόσμια αγορά.

Σχεδιάζεται η παράδοση επιπλέον 1,5 εκατομμυρίου τόνων ντίζελ τους επόμενους μήνες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι καταδίκασε τη συμφωνία ως «δώρο» προς τον Πούτιν. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίζεται το σχέδιο που ανακοίνωσε πρόσφατα για εισαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε στη Ρωσία 250 δισ. δολάρια για ενέργεια και τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων δεν θέλουν ούτε να πλησιάσουν αυτή την ιστορία». Και συνεχίζει: «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό - ΠΑΝΤΑ, ΠΡΩΤΑ Η ΑΜΕΡΙΚΗ!».

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να διαθέσει αμέσως 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Θα ακολουθήσουν 500.000 τόνοι τον Νοέμβριο και ακόμη ένα εκατομμύριο τόνοι στη συνέχεια.

Η συμφωνία προκαλεί ολοένα εντονότερες αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε «δώρο» στον Πούτιν.

Διαβάστε επίσης