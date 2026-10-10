Ρωσία: Είμαστε έτοιμοι να προμηθεύσουμε με πετρέλαιο τις ΗΠΑ και την παγκόσμια αγορά

Snapshot Η Ρωσία δήλωσε έτοιμη να προμηθεύσει με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα τις ΗΠΑ και την παγκόσμια αγορά.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόθεση αυτή σε τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή.

Η Μόσχα σκοπεύει να ξεκινήσει πρόσθετες παραδόσεις ντίζελ στις ΗΠΑ και άλλες χώρες μέσα στον Οκτώβριο.

Τα ρωσικά διυλιστήρια επαναλειτουργούν σταδιακά μετά από εργασίες συντήρησης, αυξάνοντας την παραγωγή και εξαγωγές το Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Η κίνηση αποσκοπεί στην ανακούφιση των εμπορικών μεταφορών λόγω οριακών αποθεμάτων σε πολλές δυτικές αγορές. Snapshot powered by AI

Την ετοιμότητα της Μόσχας να τροφοδοτήσει με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα την αμερικανική αλλά και την παγκόσμια αγορά μετέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συνομιλία με άμεσο αντίκτυπο στο διεθνές ενεργειακό σκηνικό.

Η τηλεφωνική επαφή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε επίσημα τις συνομιλίες, επαληθεύοντας όσα είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, διατυπώθηκε ξεκάθαρα η βούληση για παροχή καυσίμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο η διεθνής πίεση στις τιμές παραμένει ασφυκτική.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ξεκινήσει πρόσθετες παραδόσεις ντίζελ στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες μέσα στον Οκτώβριο. Η κίνηση αυτή στοχεύει άμεσα στην ανακούφιση των εμπορικών μεταφορών, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα σε πολλές δυτικές αγορές παραμένουν σε οριακά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, η ρωσική παραγωγή ετοιμάζεται να επιταχύνει τους ρυθμούς της. Όπως ανακοινώθηκε, τα διυλιστήρια της χώρας επαναλειτουργούν σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, εξέλιξη που θα επιτρέψει ακόμη μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών αργού και καυσίμων τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Δεκέμβριο.

Διαβάστε επίσης