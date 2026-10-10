Κέιτι Ζακαράια: Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου - Από την Παγκόσμια Τράπεζα στο MAGA

Snapshot Η Κέιτι Ζακαράια διορίστηκε νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου από τον Ντόναλντ Τραμπ, αντικαθιστώντας την Καρολάιν Λίβιτ.

Η Ζακαράια είναι δικηγόρος και σχολιάστρια προσκείμενη στο κίνημα MAGA, με εμπειρία σε δημόσιες υποθέσεις και επικοινωνία σε μέσα όπως το Truth Social, Fox News και Newsmax.

Έχει υπηρετήσει ως αναπληρώτρια βοηθός υπουργού στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και έχει εργαστεί σε νομικές και πολιτικές θέσεις, μεταξύ άλλων στο Πεκίνο και σε οργανώσεις όπως η Fix California.

Η πολιτική της στάση έχει μεταβληθεί από ανθρωπιστική προσέγγιση στη μετανάστευση προς αυστηρή κριτική και υποστήριξη μαζικών απελάσεων, προκαλώντας πολιτική αντιπαράθεση.

Ζει στη Νότια Καλιφόρνια, είναι παντρεμένη με τέσσερα παιδιά και έχει καθαρή περιουσία μεταξύ ενός και δύο εκατομμυρίων δολαρίων από τη νομική και πολιτική της δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα με ανάρτηση στη πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social την επιλογή της Κέιτι Ζακαράια, δικηγόρου και σχολιάστριας προσκείμενης στο κίνημα MAGA, ως νέας εκπροσώπου του στον Λευκό Οίκο.

"Η στήριξή της υπήρξε πάντα υποδειγματική και ήταν πιστή και θαυμάσια σύμμαχος από την αρχή. Είναι επίσης υποστηρίκτρια και αφοσιωμένο μέλος του κινήματος MAGA (Make America Great Again)", πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Συγκεκριμένα σημείωσε: Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις διόρισα την Κέιτι Ζαχαρία στη θέση της Γραμματέως Τύπου. Η Κέιτι υπηρετεί επί του παρόντος ως Ανώτερη Σύμβουλος Επικοινωνίας στο Truth Social (Trump Media & Technology Group), όπου έχει επιδείξει εξαιρετική απόδοση!

Η Κέιτι, που κατάγεται από την Καλιφόρνια, είχε προηγουμένως διατελέσει Εκπρόσωπος Τύπου και Αναπληρώτρια Βοηθός Γραμματέα για τις Δημόσιες Υποθέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Katie είναι διακεκριμένη απόφοιτος του Πανεπιστημίου Pepperdine και της Νομικής Σχολής Caruso του Pepperdine, δικηγόρος και συχνή σχολιάστρια σε μέσα ενημέρωσης, όπως τα Fox News και Newsmax.

Στο παρελθόν συμμετείχε στις προεκλογικές μου εκστρατείες, βοηθώντας σε κρίσιμες πολιτείες-κλειδιά, όπου κερδίσαμε και τις 7. Έχει άψογο ιστορικό υποστήριξης και υπήρξε πιστή και λαμπρή υποστηρίκτρια, από την πρώτη στιγμή. Είναι, επίσης, αφοσιωμένη υποστηρίκτρια και μέλος του κινήματος MAGA!

Είμαι βέβαιος ότι η Κέιτι θα επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα για τη χώρα μας ως η επόμενη Γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, καθώς χαίρει του σεβασμού των μέσων ενημέρωσης, του αμερικανικού λαού και της κυβέρνησής μου και θα συνεργαστεί εξαιρετικά μαζί τους. Η Κέιτι αντικαθιστά την υπέροχη Καρολάιν Λίβιτ, η οποία έκανε φανταστική δουλειά ως Γραμματέας Τύπου. Καλή επιτυχία, Κέιτι!

Ποια είναι η Κέιτι Ζαχαρία: Η νομικός που επέλεξε ο Τραμπ για νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Η Κέιτι Ζαχαρία αποτελεί το νέο πρόσωπο στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου μετά την αποχώρηση της Καρολάιν Λέβιτ. Πρόκειται για συντηρητική δικηγόρο, πολιτική σύμβουλο και τακτική σχολιάστρια τηλεοπτικών δικτύων, η οποία μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση της ανώτερης συμβούλου επικοινωνίας στον όμιλο Trump Media & Technology Group και την πλατφόρμα Truth Social. Η δημόσια διαδρομή της συνδυάζει τη δικηγορία, τον μη κερδοσκοπικό τομέα, την εκλογική στρατηγική και τα μέσα ενημέρωσης, έχοντας διατελέσει νομική σύμβουλος στην οργάνωση Fix California αλλά και φωνή υπεράσπισης της σκληρής γραμμής στο μεταναστευτικό.

Οι σπουδές, ο Λευκός Οίκος του Μπους και τα πρώτα δικαστικά βήματα

Γεννημένη στις 23 Μαρτίου 1984 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, η Ζαχαρία διαμόρφωσε την καριέρα της βασιζόμενη σε στέρεες νομικές σπουδές και στοχευμένη πολιτική δικτύωση. Πριν βρεθεί στους τηλεοπτικούς προβολείς εθνικής εμβέλειας, εστίασε στο συνταγματικό δίκαιο, τις διεθνείς συναλλαγές και τις ομοσπονδιακές δικαστικές υποθέσεις. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και νομικών της σπουδών, συνδύασε το ακαδημαϊκό πρόγραμμα με πρακτική άσκηση υψηλού επιπέδου. Εργάστηκε στην Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών (RNC) και στο Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τζορτζ Μπους του νεότερου. Απέκτησε άμεση δικαστηριακή εμπειρία υπηρετώντας ως δικαστική βοηθός σε ομοσπονδιακό δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας, ενώ συνεργάστηκε στενά με τη διοίκηση της διεθνούς νομικής οργάνωσης Advocates International.

Αποφοίτησε το 2007 από το κολέγιο Seaver του Πανεπιστημίου Pepperdine με πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, συνεχίζοντας στη Νομική Σχολή Caruso του ίδιου πανεπιστημίου, απ' όπου έλαβε το πτυχίο νομικής (J.D.) το 2011. Στα φοιτητικά της χρόνια ηγήθηκε του τοπικού παραρτήματος των Ρεπουμπλικανών φοιτητών καθώς και της Χριστιανικής Νομικής Εταιρείας. Μέχρι σήμερα διατηρεί θεσμικούς δεσμούς με το πανεπιστήμιο συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Pepperdine Caruso.

Η τριετία στο Πεκίνο και η Παγκόσμια Τράπεζα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών της, η επαγγελματική της πορεία πήρε μια απρόσμενη γεωγραφική στροφή. Από το 2011 έως το 2013 εγκαταστάθηκε στο Πεκίνο, αποκτώντας εμπειρία σε διασυνοριακές συναλλαγές, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για Αμερικανούς πολιτικούς σχολιαστές. Ως δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun, ενήργησε ως εξωτερική νομική σύμβουλος για μεγάλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ανάμεσά τους η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC). Στις κινεζικές αίθουσες συνεδριάσεων παρείχε συμβουλές για ρυθμιστικά πλαίσια, δομή διασυνοριακών επενδύσεων και εμπορικά συμβόλαια.

Την ίδια ώρα, ανέλαβε επικεφαλής εξεύρεσης πόρων στην οργάνωση Compassion for Migrant Children, έναν μη κερδοσκοπικό φορέα αφιερωμένο στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρόσβασης και της κοινωνικής υποστήριξης για τα παιδιά των εσωτερικών μεταναστών εργατών στην Κίνα. Αυτός ο συνδυασμός εταιρικού δικαίου, βασικών γνώσεων μανδαρινικών και ανθρωπιστικής δράσης καθόρισε τα πρώτα της βήματα.

Η άνοδος στη συντηρητική στρατηγική και τα μέσα ενημέρωσης

Επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ζαχαρία αξιοποίησε τη νομική της κατάρτιση στη χάραξη συντηρητικής πολιτικής στρατηγικής. Τον Ιανουάριο του 2024 ανέλαβε γενική νομική σύμβουλος και επικεφαλής ανάπτυξης στην οργάνωση Fix California, την οποία ίδρυσε ο πρώην εκτελών χρέη διευθυντή Εθνικής Πληροφοριών, πρέσβης Ρίτσαρντ Γκρένελ. Στόχος της οργάνωσης ήταν να αμφισβητήσει το κυρίαρχο πολιτικό κατεστημένο της πολιτείας. Η δράση της επικεντρώθηκε στην εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων μέσω προσφυγών στα δικαστήρια, στις πρωτοβουλίες για την εκλογική διαφάνεια με υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας κατά την ψηφοφορία, καθώς και σε εκστρατείες εγγραφής χιλιάδων νέων ψηφοφόρων σε κοινοτικά κέντρα.

Από τα τέλη του 2024 έως τις αρχές του 2026, η παρουσία της στα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και Newsmax έγινε σχεδόν καθημερινή. Οι σύντομες νομικές αναλύσεις της και ο ευθύς λόγος της την καθιέρωσαν στις ζώνες υψηλής τηλεθέασης. Επικεντρώθηκε στην κριτική κατά της διακυβέρνησης στην Καλιφόρνια, στα όρια των εκτελεστικών εξουσιών, στην αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα και στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές υπερβάσεις.

Το πέρασμα από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Truth Social

Στα μέσα Φεβρουαρίου του 2026, η Ζαχαρία διορίστηκε αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Δημοσίων Υποθέσεων και επίσημη εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), υπό την υπουργό Κρίστι Νόεμ. Στον ρόλο αυτό ανέλαβε την υπεράσπιση των επιχειρήσεων ασφάλειας των συνόρων, τον συντονισμό των μηνυμάτων υπηρεσιών όπως η ICE και η Συνοριοφυλακή (CBP), καθώς και την εκπροσώπηση σε φορτισμένες ενημερώσεις τύπου.

Η θητεία της αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη. Διήρκεσε περίπου έναν μήνα, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2026, διάστημα που ωστόσο ήταν αρκετό για να παγιώσει τη φήμη της ως σκληρής υπερασπίστριας της εκτελεστικής εξουσίας. Αμέσως μετά μεταπήδησε στον ψηφιακό όμιλο του Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνοντας ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στο Trump Media & Technology Group και το Truth Social, καθοδηγώντας τη στρατηγική τοποθέτηση της πλατφόρμας στο συντηρητικό οικοσύστημα.

Η μεταστροφή στη μεταναστευτική ρητορική και η κριτική

Η ταχεία άνοδός της συνοδεύτηκε από πολιτική κριτική, κυρίως λόγω της έντονης αντίθεσης μεταξύ του παρελθόντος της και των πρόσφατων θέσεών της. Το 2012, ζώντας στο Πεκίνο, μιλούσε δημόσια για τις σκληρές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εσωτερικοί μετανάστες στην Κίνα, ενώ αργότερα τάχθηκε υπέρ των διωκόμενων Ουιγούρων. Κι όμως, μια δεκαετία αργότερα, οι τοποθετήσεις της στα αμερικανικά δίκτυα χαρακτηρίζονταν από απόλυτη αδιαλλαξία απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση, την οποία συνδέει ευθέως με τη δημόσια ασφάλεια, υποστηρίζοντας μαζικές απελάσεις. Οι επικριτές της κάνουν λόγο για υπολογισμένη πολιτική μεταστροφή. Οι υποστηρικτές της αντιτείνουν ότι η ανθρωπιστική εκπαίδευση στο εξωτερικό δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και του κράτους δικαίου στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Οικογενειακή ζωή και οικονομικό προφίλ

Μακριά από τα στούντιο, η Ζαχαρία ζει στη Νότια Καλιφόρνια. Τον Μάιο του 2011 παντρεύτηκε τον Τάιλερ Ζαχαρία, απόφοιτο της Σχολής Εξωτερικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Georgetown και κάτοχο MBA από το Pepperdine, ο οποίος εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Moriah Media στο Λος Άντζελες. Έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τρεις γιους και μία κόρη, με τη χριστιανική τους πίστη να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητά τους. Συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια οργανώσεων όπως η College Republicans of America, η The White Rose Resistance και η τοπική εφημερίδα The Conejo Guardian.

Η καθαρή της περιουσία υπολογίζεται μεταξύ ενός και δύο εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ιδιωτικές αμοιβές και τα επενδυτικά στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται, τα έσοδά της όμως προέρχονται από τη δεκατριετή νομική της δραστηριότητα, τις αμοιβές από τη Fix California και το Truth Social, την κρατική μισθοδοσία στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας που κυμαίνεται στις 150.000 με 200.000 δολάρια ετησίως, καθώς και τα συμβόλαια συνεργασίας με τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και Newsmax.

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