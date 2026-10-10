Τραμπ: Συγκροτεί επιτροπή για να ερευνήσει για απάτη την επικεφαλής της Fed

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκροτεί επιτροπή για να διερευνήσει κατηγορίες απάτης εναντίον της διοικήτριας της Fed, Λίζα Κουκ.

Οι κατηγορίες αφορούν ανεπιβεβαίωτα στοιχεία για απάτη κατά τη λήψη στεγαστικού δανείου από την Κουκ.

Η επιτροπή θα πραγματοποιήσει ακρόαση με φυσική παρουσία στον Λευκό Οίκο διάρκειας έως τεσσάρων ωρών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει την προσπάθεια Τραμπ να απομακρύνει την Κουκ, επιβεβαιώνοντας την ανεξαρτησία της Fed.

Η υπόθεση παραπέμπεται πλέον σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο για περαιτέρω εξέταση. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει προσπαθήσει ανεπιτυχώς να απομακρύνει την διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Λίζα Κουκ, συγκροτεί επιτροπή για να την ανακρίνει, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου.

«Η επιτροπή θα διερευνήσει κατηγορίες εναντίον της διοικήτριας Κουκ και θα με ενημερώσει αν υπάρχει "αιτία" για την απομάκρυνσή της», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 7 Οκτωβρίου.

Οι κατηγορίες αφορούν ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες ότι η Κουκ διέπραξε απάτη όταν έλαβε στεγαστικό δάνειο.

Η επικεφαλής της Fed Λίζα Κουκ AP

Η επιτροπή θα διεξαγάγει ακρόαση με φυσική παρουσία στον Λευκό Οίκο «για να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και τις καταγγελίες εις βάρος της Κουκ», όπως ορίζεται στο προεδρικό υπόμνημα. Σύμφωνα με αυτό, η ακρόαση δεν θα υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις ώρες.

Ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να απομακρύνει την Κουκ πριν από έναν χρόνο.

Με απόφασή του τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να επιτρέψει στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να την απολύσει, προασπιζόμενο την πολύτιμη ανεξαρτησία της Fed απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή προσπάθεια του Λευκού Οίκου.

Η δικαστική απόφαση διατήρησε την Κουκ στη θέση της, αλλά παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση εναντίον της σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο.