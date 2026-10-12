Ζελένσκι σε Τραμπ: Να ξέρει πως μόνο ο λαός της Ουκρανίας μπορεί να αλλάξει ηγέτη

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να διοργανώσει εκλογές, αλλά υποστήριξε ότι η διεξαγωγή ψηφοφορίας παραμένει αδύνατη χωρίς ουσιαστική παύση των εχθροπραξιών

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ζελένσκι σε Τραμπ: Να ξέρει πως μόνο ο λαός της Ουκρανίας μπορεί να αλλάξει ηγέτη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, παρά την πρόταση Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία.
  • Η Ουκρανία δεσμεύεται να τηρήσει την εκεχειρία και δεν επιτίθεται σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εκτός αν η Ρωσία συνεχίσει τις επιθέσεις.
  • Η πρόταση Τραμπ για εκεχειρία εστιάζει αρχικά στα διυλιστήρια πετρελαίου, αλλά η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία.
  • Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μια εκεχειρία περιορισμένη μόνο στα διυλιστήρια δεν προστατεύει την κρίσιμη ουκρανική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Ο ουκρανός πρόεδρος δηλώνει έτοιμος για εκλογές υπό την προϋπόθεση ουσιαστικής παύσης των εχθροπραξιών και ασφάλειας των υποδομών.
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Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι η Ρωσία συνέχιζε να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, παρά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «άμεση ενεργειακή εκεχειρία», κατηγορώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι απορρίπτει τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και ζητώντας την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη Μόσχα.

«Είμαστε έτοιμοι σήμερα για ενεργειακή εκεχειρία, όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ. Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος, διότι ακόμη και μετά τα χθεσινά μηνύματα του Προέδρου σχετικά με την ενεργειακή εκεχειρία, ο Πούτιν επιτέθηκε στις υποδομές φυσικού αερίου μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία θα τηρήσει την εκεχειρία, ο Ζελένσκι απάντησε: «Φυσικά», επιμένοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη αποφύγει να επιτεθεί σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Δεν επιτεθήκαμε σε κανένα ενεργειακό στόχο στο έδαφος της Ρωσίας, επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα υπάρξει ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Εμείς δεν επιτεθήκαμε, αλλά η Ρωσία επιτέθηκε στα βενζινάδικά μας, στις ενεργειακές υποδομές μας, σε άλλες υποδομές και σε άλλα αντικείμενα», ανέφερε.

Ο Ουκρανός ηγέτης χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως την απάντηση του Πούτιν στην πρωτοβουλία του Τραμπ: «Ήταν η απάντησή του στον Πρόεδρο Τραμπ. Επιτέθηκε στις ενεργειακές μας υποδομές. Το μήνυμα από τη Ρωσία ήταν πολύ σαφές: δεν γνωρίζουν τίποτα για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή στο Truth Social ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται μια τέτοια συμφωνία, ενώ το ακριβές εύρος της πρότασης του Τραμπ παραμένει αμφισβητήσιμο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios την Κυριακή, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η πρόταση αρχικά εστίαζε στην παύση των επιθέσεων εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ ενδεχομένως θα ακολουθούσε μια ευρύτερη εκεχειρία που θα κάλυπτε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυα ηλεκτροδότησης. Ο αξιωματούχος παραδέχτηκε ότι η Ρωσία δεν είχε ακόμη συμφωνήσει.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι μια εκεχειρία που θα περιοριζόταν στα διυλιστήρια δεν θα αντιμετώπιζε το μεγαλύτερο σημείο ευπάθειας της Ουκρανίας: την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

«Όταν μιλάμε για εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας, αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα: ότι δεν επιτίθενται στις ενεργειακές μας υποδομές και εμείς δεν ανταποκρινόμαστε στις δικές τους. Αυτό ονομάζεται εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας.»

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου αν οι ουκρανικές δυνάμεις θα απέχουν από επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, ο Ζελένσκι έδωσε μια δέσμευση υπό όρους. «Αν η Ρωσία δεν επιτεθεί στον ενεργειακό μας τομέα, δεν θα επιτεθούμε εμείς στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τις επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών των καυσίμων. Την Παρασκευή, ανακοίνωσε μια συμφωνία με τη Ρωσία για την αποστολή προμηθειών ντίζελ στις ΗΠΑ και στις παγκόσμιες αγορές, μια απόφαση που προκάλεσε κριτική από βουλευτές που ανησυχούν για το ενδεχόμενο να προσφερθούν επιπλέον έσοδα στη Μόσχα.

«Αν ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να αλλάξει τον ηγέτη στην Ουκρανία, πρέπει να γνωρίζει ότι μόνο ο λαός μας μπορεί να το κάνει», απάντησε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να διοργανώσει εκλογές, αλλά υποστήριξε ότι η διεξαγωγή ψηφοφορίας παραμένει αδύνατη χωρίς ουσιαστική παύση των εχθροπραξιών. «Είμαι έτοιμος για εκλογές. Πραγματικά, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 60 ημέρες για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των υποδομών και να προετοιμαστούμε για τις εκλογές», είπε.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις με ρωσικά drones και πυραύλους ως άμεση απειλή για τους ψηφοφόρους. «Μιλάμε για χιλιάδες drones, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, πώς μπορούν οι άνθρωποι να ψηφίσουν;», ρώτησε.

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