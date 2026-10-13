Τραμπ για Γκίλφοϊλ: Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της – «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την απόδοσή της, χωρίς να ανακοινώσει οριστική απόφαση.

Η δήλωση έγινε μετά από καταγγελίες για τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ κατά τη θητεία της στην Αθήνα, τις οποίες η ίδια αμφισβητεί μέσω των δικηγόρων της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει καμία επίσημη αλλαγή στην ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με το μέλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της βρίσκεται υπό εξέταση.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν σκέφτεται να την απομακρύνει από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λιτά: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Ο Τραμπ δεν προχώρησε σε περαιτέρω εξηγήσεις ούτε διευκρίνισε εάν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Η δήλωση έρχεται μετά από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που έχουν φέρει την Γκίλφοϊλ στο επίκεντρο για καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά και τις ενέργειές της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Η ίδια, μέσω των δικηγόρων της, έχει αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί.

Προς το παρόν, η Γκίλφοϊλ παραμένει στη θέση της, με την Ουάσιγκτον να μην έχει ανακοινώσει κάποια αλλαγή στην ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

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