Ισραήλ: Έκτακτη σύσκεψη Νετανιάχου με αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν

Snapshot Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για θέματα ασφαλείας λόγω ανησυχιών κλιμάκωσης με το Ιράν.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται στο στρατιωτικό αρχηγείο «Κίρια» στο Τελ Αβίβ και αφορά το Ιράν, τη Γάζα και τον Λίβανο.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ και ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Η σύσκεψη έρχεται μετά από επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια και εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία.

Υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες για κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Snapshot powered by AI

Έκτακτη σύσκεψη για θέματα ασφαλείας πραγματοποιεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στην ιστοσελίδα Times of Israel ότι η σύσκεψη πραγματοποιείται στο στρατιωτικό αρχηγείο «Κίρια» στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα του Ιράν, της Γάζας και του Λιβάνου.

Στη συνάντηση παρίστανται επίσης ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ και ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας. Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά και τις σημερινές επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια και εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία και εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.