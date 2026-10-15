Ιράν: «Συντριπτική απάντηση» στις ΗΠΑ οι επιθέσεις σε πλοία, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθέσεις σε πλοία ήταν απάντηση σε τρίτη παραβίαση δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ μετά τον Ιούνιο.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών, ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους δύο φορές κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων και μια τρίτη φορά μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης.

Οι επιχειρήσεις εγκρίθηκαν και εκτελέστηκαν με συντονισμό της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας σύμφωνα με την προβλεπόμενη αλυσίδα διοίκησης.

Οι επιθέσεις χαρακτηρίστηκαν από τους Φρουρούς ως «αποφασιστική και συντριπτική απάντηση» στις ενέργειες των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Τις πρόσφατες επιθέσεις σε πλοία συνέδεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν με αυτό που χαρακτηρίζουν «τρίτη παραβίαση» των δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών, ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχεμπί, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον παραβίασε δύο φορές τις δεσμεύσεις της ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και στη συνέχεια, για τρίτη φορά, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα εναντίον πλοίων που το Ιράν θεωρούσε ότι παραβίαζαν τους περιορισμούς που έχει επιβάλει πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε αυτή την τρίτη, κατά την Τεχεράνη, παραβίαση.

Ο Μοχεμπί ανέφερε ακόμη ότι οι επιχειρήσεις είχαν εγκριθεί και πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την ανώτατη ηγεσία, τονίζοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ενεργούν βάσει της προβλεπόμενης αλυσίδας διοίκησης.

Χαρακτήρισε, τέλος, τις επιθέσεις «αποφασιστική και συντριπτική απάντηση» στις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

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