Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε υπερδεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το πλοίο επιχείρησε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ από «μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή»

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε υπερδεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
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  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν υπερδεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, επειδή το πλοίο επιχείρησε να περάσει από μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή.
  • Το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες του και αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών δυνάμεων πριν δεχθεί πλήγμα.
  • Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης είχε προειδοποιήσει ότι πλοία με απενεργοποιημένους αναμεταδότες στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρούνται εχθρικά και θα αντιμετωπίζουν σκληρή απάντηση.
  • Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO κατέγραψε τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά πλήγματος σε πλοία στην περιοχή του Ορμούζ μέσα σε 24 ώρες, επιβεβαιώνοντας την αύξηση της έντασης.
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τη Δευτέρα μεγάλο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο επιχείρησε να περάσει από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδρομή.

Σε ανακοίνωσή του, το ναυτικό σκέλος των Φρουρών ανέφερε ότι «υπερδεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ και τυλίχθηκε στις φλόγες».

Σύμφωνα με την ιρανική εκδοχή, το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες του και συνέχισε την πορεία του παρά τις προειδοποιήσεις που δέχθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του διοικητή των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Οζμαΐ, ότι οποιοδήποτε πλοίο απενεργοποιεί τον αναμεταδότη του επιχειρώντας να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να εντοπιστεί θα θεωρείται «εχθρικό» και θα αντιμετωπίζει «σκληρή απάντηση».

Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO έχει καταγράψει τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά με πλοία που επλήγησαν στην περιοχή του Ορμούζ μέσα στο τελευταίο 24ωρο, επιβεβαιώνοντας τη νέα ένταση γύρω από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενέργειας.

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