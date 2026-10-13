Ιράν: Νέα προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ– «Καμία ξένη δύναμη δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει

Snapshot Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αχμάντ Βαχιντί, προειδοποίησε για την παρουσία ξένων δυνάμεων στο Στενό του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο.

Η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε παρέμβαση ή ηγεμονική παρουσία από χώρες εκτός της περιοχής στη θαλάσσια δίοδο.

Ο Βαχιντί τόνισε ότι καμία ξένη δύναμη δεν έχει δικαίωμα να απειλεί ή να παρεμβαίνει στο Στενό του Ορμούζ.

Η προειδοποίηση έρχεται σε περίοδο αυξημένων εντάσεων γύρω από το Στενό, με το Ιράν να υπογραμμίζει την απόρριψη ξένης στρατιωτικής παρουσίας. Snapshot powered by AI

Νέα προειδοποίηση για την παρουσία ξένων δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αχμάντ Βαχιντί.

Σε δήλωσή του, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν αποδέχεται παρεμβάσεις από χώρες εκτός της περιοχής στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

«Καμία δύναμη εκτός της περιοχής δεν έχει το δικαίωμα να απειλεί, να διατηρεί ηγεμονική παρουσία ή να παρεμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο», ανέφερε.

Η τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί ξένη στρατιωτική παρουσία που, όπως υποστηρίζει, απειλεί την ασφάλεια της περιοχής.

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