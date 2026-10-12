Ιράν: «Ανεπαρκής» η απάντηση των ΗΠΑ στους επτά όρους της Τεχεράνης

Snapshot Το Ιράν χαρακτηρίζει ανεπαρκή την απάντηση των ΗΠΑ στους επτά όρους που έχει θέσει για συμφωνία και επανέναρξη διαπραγματεύσεων.

Η Ουάσιγκτον έχει αποδεχθεί ορισμένες από τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, αλλά όχι σε βαθμό που να θεωρείται επαρκής από την ιρανική πλευρά.

Η Τεχεράνη αποκλείει την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς πριν από τον πόλεμο και επισημαίνει ότι η ιρανική διπλωματία έχει αλλάξει.

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ συνδέεται με τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την άρση των περιορισμών στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια δίοδο ούτε θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις χωρίς να ικανοποιηθούν οι όροι του. Snapshot powered by AI

Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το Ιράν την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στους επτά όρους που έχει θέσει για την επίτευξη συμφωνίας και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον έχει αποδεχθεί ορισμένες από τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, χωρίς όμως να έχει φτάσει στο σημείο που η ιρανική πλευρά θεωρεί αναγκαίο για να υπάρξει συμφωνία.

«Οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει σε ορισμένους από τους επτά όρους του Ιράν, αλλά θεωρούμε την απάντησή τους ανεπαρκή», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιστρέψει στο πλαίσιο που ίσχυε πριν από τον πόλεμο.

«Η ιρανική διπλωματία έχει αλλάξει και δεν θα υπάρξει επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς», σημείωσε.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έχει συνδέσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον με την ικανοποίηση των όρων που έχει θέσει.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και η άρση των περιορισμών στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Ο Ρεζαΐ είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια δίοδο για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εάν πρώτα δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.