Ομάν: Drone έπληξε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ - Αγνοούνται δύο ναυτικοί

Snapshot Ένα δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ στο Ομάν δέχθηκε επίθεση με drone στις 11 Οκτωβρίου, όπως επιβεβαίωσε η UKMTO.

Από τους 12 ναυτικούς του πλοίου, δέκα απομακρύνθηκαν ασφαλώς, ενώ δύο Ινδοί ναυτικοί αγνοούνται.

Η έκταση των ζημιών στο δεξαμενόπλοιο και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν έχουν διευκρινιστεί.

Η UKMTO προειδοποίησε τα πλοία στην περιοχή να είναι προσεκτικά και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα.

Η περιοχή γύρω από το Στενό του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη και ευάλωτη σε επιθέσεις, επηρεάζοντας τη διεθνή ροή ενέργειας και τις τιμές πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Επίθεση με drone δέχθηκε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ, στο Ομάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η UKMTO είχε αρχικά κάνει λόγο για συμβάν στην περιοχή, ωστόσο στη συνέχεια το επαναχαρακτήρισε ως επίθεση, μετά την επιβεβαίωση ότι το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV).

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στο δεξαμενόπλοιο βρίσκονταν συνολικά 12 ναυτικοί την ώρα του χτυπήματος. Οι 11 είναι υπήκοοι Ινδίας και ένας υπήκοος Μπανγκλαντές.

Από την επιχείρηση που ακολούθησε, δέκα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ δύο Ινδοί ναυτικοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε την Κυριακή από drone κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ. Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε αρχικά αναφέρει περιστατικό στην περιοχή και στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για επίθεση με UAV.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των ζημιών που έχει υποστεί το πλοίο, ούτε εάν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το χτύπημα.

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο ξανά η περιοχή του Ορμούζ

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις θαλάσσιες οδούς γύρω από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει κομβικό σημείο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου έχει περιοριστεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας τις διεθνείς ενεργειακές ροές και ασκώντας ισχυρές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Πριν από τον πόλεμο, από το Στενό του Ορμούζ περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.