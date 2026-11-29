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Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχουν τεθεί σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η Εύβοια και η Σκύρος, λόγω της κακοκαιρίας «Άργος» που πλήττει ολόκληρη τη χώρα με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Με τον κίνδυνο αποκλεισμού είναι η βόρεια Εύβοια, καθώς από το πρωί δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Αιδηψού – Αρκίτσας και Γλύφας - Αγιόκαμπου, ενώ ενδέχεται να κλείσει και ο δρόμος προς την Χαλκίδα.

Με ανακοίνωσή του το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης ενημέρωσε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες και καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, συνοδευόμενες από θυελλώδεις βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, έντασης 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ.

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να παρέμβει όπου χρειαστεί.

Ο κ. Κελαϊδίτης απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν στο μέγιστο δυνατό τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια των φαινομένων, να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών, και να μην επιχειρούν οι πολίτες σε καμία περίπτωση να διασχίσουν ρέματα ή πλημμυρισμένους δρόμους.

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