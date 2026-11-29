Χαλκίδα: Πλωτή δεξαμενή των ναυπηγείων έσπασε στη μέση και βυθίστηκε τμήμα της
Στο σημείο βρίσκονται σκάφη του Λιμενικού ενώ τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα ναυπηγεία Χαλκίδας, όταν έσπασε στη μέση η πλωτή δεξαμενή «ΒΑΘΥ», με παοτέλεσμα να ημιβυθιστεί.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και δύο ρυμουλκά (Ρ/Κ), ενώ, για προληπτικούς λόγους, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, από την ημιβύθιση της δεξαμενής, η οποία φέρει αριθμό νηολογίου Πειραιά 9, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση.
Οι εργασίες αποκατάστασης και διερεύνησης του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
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