Στο πλαίσιο των στενών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, οι οποίες επιβεβαιώνονται σήμερα με την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Νέαρχος, ανακοινώθηκε και μια άλλη σημαντική συμφωνία.

Σύμφωνα με δήλωση στελέχους της Naval, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας θα συμμετάσχουν στο σουηδικό πρόγραμμα φρεγατών FDI, των οποίων η κατασκευή ξεκίνησε στη Γαλλία, στο Λοριάν.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας είναι η πρώτη ελληνική βιομηχανική μονάδα που συμμετείχε στην κατασκευή πολεμικών πλοίων ξένου στόλου (γαλλικό πρόγραμμα) και πλέον γίνονται η πρώτη που συμμετέχει στην κατασκευή πολεμικών πλοίων και δεύτερου ξένου στόλου!

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της Euronaval, της διεθνούςς έκθεσης στον τομέα της ναυτικής άμυνας και της θαλάσσιας ασφάλειας, η οποία είναι προγραμματισμένη φέτος να πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου στο Παρίσι.

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