Φρεγάτα «Νέαρχος»: Το Newsbomb στο Λοριάν για την παράδοση της δεύτερης ελληνικής Belharra

Σήμερα η ύψωση της γαλανόλευκης στη F-602, παρουσία του Νίκου Δένδια – Οι δυνατότητες της νέας φρεγάτας και τα επόμενα βήματα μέχρι την άφιξή της στην Ελλάδα

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Το Newsbomb στο Λοριάν για την παράδοση της δεύτερης ελληνικής Belharra
ΕΘΝΙΚΑ
6'
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Το Newsbomb βρίσκεται στο Λοριάν της Γαλλίας, στις εγκαταστάσεις της Naval Group, για την τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Νέαρχος» στο Πολεμικό Ναυτικό. Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η δεύτερη ελληνική Belharra αναμένεται να υψώσει τη γαλανόλευκη, σε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο του προγράμματος ανανέωσης των κύριων μονάδων επιφανείας του Στόλου. Η τελετή πρόκειται να πραγματοποιηθεί παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Από τη ναυπηγική πόλη της Βρετάνης, το Newsbomb θα μεταφέρει το ρεπορτάζ της παράδοσης, τις εικόνες από την έπαρση της ελληνικής σημαίας και τις δηλώσεις που θα συνοδεύσουν την παραλαβή της F-602. Στο επίκεντρο βρίσκεται όχι μόνο η σημερινή τελετή, αλλά και η διαδρομή που ακολουθεί: η προετοιμασία του πλοίου για τον πλου προς την Ελλάδα και η σταδιακή επιχειρησιακή αξιοποίησή του.

Μετά τον «Κίμωνα», ο «Νέαρχος» προσθέτει μια δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα στην ίδια κλάση, διευρύνοντας τις επιλογές του Πολεμικού Ναυτικού στην αεράμυνα, στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και στις επιχειρήσεις επιφανείας. Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι η μετατροπή αυτών των δυνατοτήτων σε μεγαλύτερη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα και ισχυρότερη αποτροπή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Newsbomb είχε καλύψει και την παράδοση του «Κίμωνα», ενώ είχε βρεθεί και στις υπό κατασκευή τότε (2024) φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων».

Τι σημαίνει η παραλαβή σε διαμόρφωση Standard 2

Ο «Νέαρχος» αναμένεται να παραδοθεί σε διαμόρφωση Standard 2, με κρίσιμες δυνατότητες του ελληνικού εξοπλιστικού πακέτου ενσωματωμένες ήδη από αυτό το στάδιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διαμόρφωση για 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 και το ενεργοποιημένο σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM.

Οι χαρακτηρισμοί Standard περιγράφουν τα διαδοχικά επίπεδα εξοπλισμού, λογισμικού και λειτουργιών της ελληνικής έκδοσης των FDI. Δεν αφορούν, επομένως, μόνο όσα διακρίνονται εξωτερικά στο πλοίο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι αισθητήρες, το σύστημα μάχης και τα όπλα του.

Ο «Νέαρχος» τον Σεπτέμβριο του 2024:

Η αεράμυνα που προστατεύει και τον ναυτικό σχηματισμό

Σε μήκος 122 μέτρων και εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων, η ελληνική FDI συγκεντρώνει ένα σύνθετο σύνολο αισθητήρων και οπλικών συστημάτων. Κεντρική θέση σε αυτό έχει ο συνδυασμός του ραντάρ Sea Fire της Thales με τους πυραύλους Aster 30.

Οι τέσσερις σταθερές κεραίες του Sea Fire παρέχουν περιμετρική επιτήρηση, υποστηρίζοντας την παρακολούθηση πολλαπλών στόχων και τη λειτουργία της αντιαεροπορικής άμυνας. Σε ένα περιβάλλον όπου αεροσκάφη, πύραυλοι και μη επανδρωμένα μέσα μπορούν να εμφανιστούν από διαφορετικές κατευθύνσεις, η έγκαιρη διαμόρφωση της εικόνας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντίδραση του πληρώματος.

Το σημαντικό επιχειρησιακό όφελος είναι ότι η φρεγάτα δεν περιορίζεται στην αυτοπροστασία της. Μπορεί να αναλάβει ρόλο στην αεράμυνα ενός ναυτικού σχηματισμού, συμβάλλοντας στην προστασία και άλλων μονάδων που επιχειρούν μαζί της. Η έκταση αυτής της κάλυψης εξαρτάται από τη θέση των πλοίων, το είδος και το ύψος της απειλής, τις συνθήκες εντοπισμού και το διαθέσιμο απόθεμα πυραύλων.

Το RAM προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο εγγύς προστασίας, συμπληρώνοντας την αντιαεροπορική διάταξη του πλοίου απέναντι σε απειλές που πλησιάζουν σε μικρότερες αποστάσεις.

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Οι δυνατότητες κάτω από την επιφάνεια

Εξίσου σημαντική είναι η ανθυποβρυχιακή διάσταση της νέας φρεγάτας. Ο συνδυασμός του σόναρ γάστρας Kingklip Mk2 με το συρόμενο σόναρ μεταβλητού βάθους CAPTAS-4 Compact προσφέρει στο πλήρωμα διαφορετικά μέσα έρευνας του υποθαλάσσιου χώρου.

Η δυνατότητα μεταβολής του βάθους λειτουργίας του συρόμενου σόναρ έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς η διάδοση του ήχου στη θάλασσα επηρεάζεται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία και το βάθος. Οι τορπίλες MU90 και η συνεργασία με οργανικό ελικόπτερο συμπληρώνουν τις δυνατότητες εντοπισμού, παρακολούθησης και αντιμετώπισης υποβρύχιων απειλών.

Στον αγώνα επιφανείας, ο οπλισμός περιλαμβάνει οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, ενώ το πυροβόλο των 76 χιλιοστών συμπληρώνει τον εξοπλισμό μιας φρεγάτας πολλαπλών αποστολών.

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Το SETIS στο κέντρο των επιχειρήσεων

Πίσω από τα επιμέρους συστήματα βρίσκεται το SETIS, το σύστημα διαχείρισης μάχης της Naval Group. Αποστολή του είναι να συγκεντρώνει και να συνδυάζει τις πληροφορίες από τους αισθητήρες, υποστηρίζοντας την αξιολόγηση των απειλών και τις αποφάσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Για το πλήρωμα, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να διαθέτει περισσότερα δεδομένα. Είναι να γνωρίζει εγκαίρως ποιος στόχος έχει εντοπιστεί, ποια απειλή προηγείται και ποιο μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικότερα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκτά πρακτικό περιεχόμενο η ψηφιακή αρχιτεκτονική των FDI: στη σύνδεση της επιτήρησης με την έγκαιρη και συντονισμένη αντίδραση.

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Μετά την τελετή, ο δρόμος προς την Ελλάδα

Μετά την παράδοση στο Λοριάν, ο σχεδιασμός προβλέπει μετάβαση του «Νέαρχου» στη Βρέστη για τη φόρτωση του προβλεπόμενου οπλισμού, πριν από την αναχώρησή του για την Ελλάδα. Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα προηγηθεί του πλου προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Η παραλαβή της δεύτερης FDI έχει σημασία και για την καθημερινή λειτουργία του Στόλου. Περισσότερα πλοία της ίδιας κλάσης δημιουργούν περιθώρια καλύτερης κατανομής των αποστολών, της εκπαίδευσης και των περιόδων συντήρησης. Παράλληλα, η εμπειρία που αποκτάται από τον «Κίμωνα» μπορεί να αξιοποιηθεί στην προετοιμασία και στην υποστήριξη των επόμενων μονάδων.

Η Naval Group έχει ήδη ανακοινώσει ότι η υποστήριξη των ελληνικών FDI θα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Naval Group Hellas και τοπικούς βιομηχανικούς εταίρους. Πρόκειται για μια κρίσιμη παράμετρο, καθώς η πραγματική ισχύς ενός σύγχρονου πολεμικού πλοίου συνδέεται όχι μόνο με τον εξοπλισμό του, αλλά και με τη δυνατότητα να παραμένει διαθέσιμο για αποστολές.

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Ο «Φορμίων» και η συνέχεια του προγράμματος

Ο επόμενος προγραμματισμένος σταθμός είναι η 17η Δεκεμβρίου, όταν αναμένεται να υψωθεί η ελληνική σημαία στην τρίτη φρεγάτα, τον «Φορμίωνα». Σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, το πλοίο θα παραμείνει στη Γαλλία έως τον Μάρτιο του 2027 για την ολοκλήρωση εργασιών που συνδέονται με την αναβαθμισμένη διαμόρφωσή του.

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Την τετράδα των ελληνικών FDI προορίζεται να συμπληρώσει ο «Θεμιστοκλής», με ορίζοντα παράδοσης το 2028. Έτσι, η σημερινή παραλαβή του «Νέαρχου» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μετάβασης: της συγκρότησης ενός πυρήνα σύγχρονων φρεγατών με κοινά συστήματα, δυνατότητες συνεργασίας και αυξημένες απαιτήσεις εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.

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