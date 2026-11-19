Snapshot Η Σρίστι Νταρμέντρα Σάρμα κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στα 50 μέτρα σε θέση limbo πάνω σε πατίνια με χρόνο 6,86 δευτερόλεπτα.

Από το 2023 έως το 2026, η Σάρμα βελτίωσε σταδιακά το ρεκόρ της, μειώνοντας τον χρόνο από 9,59 σε 6,86 δευτερόλεπτα.

Η αθλήτρια επέδειξε εξαιρετική ευλυγισία, ισορροπία και τεχνική, χωρίς να αγγίξει κανένα εμπόδιο.

Παράλληλα με την αθλητική της καριέρα, σπουδάζει ιατρική και προωθεί τα δικαιώματα των γυναικών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Η νεαρή Ινδή αθλήτρια του πατινάζ, Σρίστι Νταρμέντρα Σάρμα, κατέρριψε για ακόμη μία φορά το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, διανύοντας απόσταση 50 μέτρων σε θέση limbo πάνω σε πατίνια μέσα σε μόλις 6,86 δευτερόλεπτα.

Περνώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα κάτω από μια σειρά οριζόντιων ράβδων με συνεχώς μειούμενο ύψος, απέδειξε την εντυπωσιακή της ευλυγισία, ισορροπία και τεχνική κατάρτιση, χωρίς να αγγίξει κανένα εμπόδιο.Η σταθερή της κυριαρχία στο άθλημα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών της τα τελευταία χρόνια.

Indian skater Shrishti Dharmendra Sharma has broken her own Guinness World Record, limbo skating 50 metres beneath descending poles in just 6.86 seconds. The medical student uses her record attempts to campaign against discrimination against girls. https://t.co/PUCctIuDLw — AJE Sport (@AJE_Sport) November 17, 2026

Το 2023 κατείχε το παγκόσμιο ρεκόρ με 9,59 δευτερόλεπτα, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου 2025, στο Ούμπρεντ της Ινδίας, κατάφερε να κατεβάσει τον χρόνο της κατά περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, σταματώντας το χρονόμετρο στα 7,46.

Τον Νοέμβριο του 2026, η Σάρμα συνέτριψε εκ νέου το δικό της ρεκόρ, σπάζοντας το φράγμα των 7 δευτερολέπτων με επίδοση 6,86 δευτερόλεπτα. Πέρα από τις εντυπωσιακές αθλητικές της επιτυχίες, η νεαρή αθλήτρια σπουδάζει ιατρική και αξιοποιεί την αναγνωρισιμότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών και να ευαισθητοποιήσει το κοινό ενάντια στις διακρίσεις.