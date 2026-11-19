Snapshot Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ στην πρώτη του εμφάνιση ως αντίπαλος των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Χιτ νίκησαν τους Μπακς με 137-130, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία.

Ο Αντετοκούνμπο έχασε το triple-double για μία ασίστ.

Ο Greek Freak έκανε μια εντυπωσιακή τάπα στον Μπρέιντεν Μπέρις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Snapshot powered by AI

Για μία ασίστ έχασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το triple-double καθώς δεν έδειξε συναισθηματισμούς παίζοντας για πρώτη φορά αντίπαλος με τους Μιλγουόκι Μπακς, των οποίων ήταν ο ηγέτης για περισσότερο από μία δεκαετία.

Οι Χιτ, νίκησαν με 137-130 τους Μπακς και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Ο Greek Freak αντιμετώπισε για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του κι έχασε το triple-double για μία ασίστ (27 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ σε 32 λεπτά).

Επόμενος αντίπαλος των Χιτ οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/11) στη 01:00.

Η επική τάπα στον Μπέρις

Ο Αντετοκούνμπο ήταν για άλλη μια φορά απολαυστικός και πρόσφερε κι ορισμένα highlights στο ματς. Σε κάποιο σημείο του αγώνα, ο Μπρέιντεν Μπέρις, επιχείρησε να καρφώσει τη μπάλα στο καλάθι των Χιτ και προφανώς δεν είχε δει ότι ερχόταν με φόρα ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος τον «κέρασε» μια μεγαλοπρεπή τάπα, την οποία θα θυμάται για καιρό.