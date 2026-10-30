Το Newsbomb μέσα στη δεξαμενή του «Θεμιστοκλή»: Παίρνει μορφή και η τέταρτη ελληνική Belh@rra

Snapshot Η τέταρτη φρεγάτα Belharra, «Θεμιστοκλής», βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ναυπήγησης στα γαλλικά ναυπηγεία της Naval Group και αναμένεται να παραδοθεί στην Ελλάδα στα τέλη του 2028.

Η ελληνική σημαία υψώνεται σήμερα επίσημα στον «Νέαρχο», τη δεύτερη φρεγάτα FDI που εντάσσεται στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τη Γαλλίδα ομόλογό του για να συζητήσουν την αμυντική συνεργασία και τις προοπτικές ενίσχυσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας.

Ο «Νέαρχος» ακολουθεί τον «Κίμωνα», ενώ οι φρεγάτες «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής» αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο το 2027 και το 2028 αντίστοιχα, ολοκληρώνοντας το ελληνικό πρόγραμμα Belharra.

Οι νέες φρεγάτες διαθέτουν προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας με 32 πυραύλους Aster και σύγχρονους αισθητήρες. Snapshot powered by AI

Το Newsbomb βρίσκεται στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, μέσα στη δεξαμενή ναυπήγησης του «Θεμιστοκλή», της τέταρτης φρεγάτας Belharra που θα αποκτήσει η Ελλάδα στα τέλη του 2028.

Στις εικόνες και τα βίντεο φαίνεται ότι το κύτος του πλοίου έχει ήδη πάρει μορφή, ενώ οι εργασίες είναι πυρετώδεις για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Τεχνικοί και μηχανικοί δουλεύουν σε βάρδιες γύρω από το ατσάλινο σώμα της φρεγάτας, που σιγά σιγά αποκτά τη γνώριμη πια σιλουέτα των Belh@rra. Είναι το τελευταίο πλοίο του ελληνικού προγράμματος και αυτό που θα ολοκληρώσει τη νέα τετράδα φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ελληνική σημαία θα υψωθεί στον «Νέαρχο»

Η σημερινή μέρα είναι σπουδαία για το Πολεμικό Ναυτικό. Λίγα μέτρα πιο μακριά, η ελληνική σημαία θα υψωθεί στον «Νέαρχο», τη δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI.

Η τελετή σηματοδοτεί την επίσημη ένταξή του στον στόλο. Παρών είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ θα έχει συνάντηση και με τη Γαλλίδα ομόλογό του.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση προηγουμένως (12.30 μ.μ. τοπική ώρα) με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν (Catherine Vautrin), κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Εν συνεχεία, οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στην συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Ο «Νέαρχος» έρχεται να πλαισιώσει τον «Κίμωνα», που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο. Πρόκειται για πλοία νέας γενιάς, με ισχυρή αντιαεροπορική ομπρέλα, 32 πυραύλους Aster και σύγχρονα συστήματα αισθητήρων.

Παίρνουν σειρά «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής»

Ακολουθεί ο «Φορμίων», που βρίσκεται ήδη σε δοκιμές στη θάλασσα και θα πλεύσει στις ελληνικές θάλασσες τον Μάρτιο του 2027. Τελευταίος θα έρθει ο «Θεμιστοκλής», περί τα τέλη του 2028. Πρόκειται για το πλοίο που βλέπετε να παίρνει μορφή, για να ολοκληρωθεί ένα από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες.

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