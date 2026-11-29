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Ο Δήμος Αχαρνών έβαλε πρόστιμο 100 ευρώ στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», επειδή τα μέλη του κόλλησαν στο δημαρχείο φωτογραφίες από τις φθορές στα σχολεία.

Η Πέγκυ Σαμαρά, μέλος του συλλόγου «Ο Σωκράτης» μίλησε για το πρόστιμο που έβαλε ο δήμος (σ.σ.: 100 ευρώ για ρύπανση) στον σύλλογο, αλλά κυρίως για τα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες του δήμου.

«Μετά την παράσταση διαμαρτυρίας από τον σύλλογο στις 20/11 μαζί με γονείς από το ειδικό σχολείο που είχε ποντίκια, καθώς κι άλλους συλλόγου και φορείς, αντιμετωπίσαμε κλειστές τις πόρτες του δημαρχείου.

Θέλαμε να μιλήσουμε για τα δεκάδες προβλήματα στα σχολεία μας, αποφασίσαμε, με ταινία στην πρόσοψη του κτηρίου να κολλήσουμε μερικές μονάχα φωτογραφίες από τα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, με σπασμένα παράθυρα, αίθουσες που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, με τα ποντίκια στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο, που ήταν η κορυφή του παγόβουνου» σημείωσε η κυρία Σαμαρά τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από τη δημοτική Αρχή.

Η ανακοίνωση του συλλόγου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, τα σχολεία της περιοχής αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής, όπως πτώσεις σοβάδων, πλημμύρες, ακατάλληλα προαύλια, λυόμενες αίθουσες, καθώς και εμφάνιση ποντικών στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Αχαρνών.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν την επιβολή του προστίμου από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ως κίνηση πανικού και προσπάθεια φίμωσης, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις από κοινού με τους γονείς διεκδικώντας ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

»Εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι…Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς,όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενες ανακοινώσεις μας, τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών βρίσκονται σε φρικτή κατάσταση: σοβάδες πέφτουν από τους τοίχους, σχολικά κτήρια πλημμυρίζουν, λυόμενα στεγάζουν μαθητές και εκπαιδευτικούς, ακατάλληλα προαύλια “φιλοξενούν” το παιχνίδι των παιδιών, χαλασμένες πόρτες, τουαλέτες, βρύσες και σπασμένες τζαμαρίες αποτελούν την καθημερινότητα στα σχολεία μας… Σε όλα τα παραπάνω ήρθε να προστεθεί τους τελευταίους μήνες και η εξοργιστική κατάσταση της παρουσίας ποντικών στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Αχαρνών.

Σε παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο την περασμένη Παρασκευή στις 7:00 μ.μ. με εκπαιδευτικούς, γονείς, σωματεία, φορείς και φυσικά με τους μικρούς μας μαθητές, η Δημοτική Αρχή μας “υποδέχθηκε” για ακόμα μια φορά στο Δημοτικό κτήριο με κλειστές πόρτες και σβησμένα φώτα. Μιας λοιπόν και δεν βρισκόταν εκεί για να παραλάβει τις φωτογραφίες από την κατάρρευση των κτηρίων, τα προβλήματα και αιτήματά μας γραπτώς, αυτά κολλήθηκαν εξωτερικά του Δημαρχείου. Κόσμος που περνούσε από εκεί, κοιτάζοντας και διαβάζοντας, αναγνώριζε αυτή την κατάντια… Πράγματι, η Δημοτική Αρχή έριξε μια ματιά και μαζί έριξε και ένα πρόστιμο των 100€ στον Σύλλογό μας, γιατί δήθεν δεν πήραμε την άδειά τους για να κολλήσουμε τις φωτογραφίες και τα χαρτιά με τα προβλήματα.

Από πού ακριβώς να πάρουμε άδεια;;; Από αυτούς που έχουν αφήσει τα σχολεία μας ανοχύρωτα;;; Από αυτούς που δικαιολογούν την παρουσία ποντικών μέσα σε σχολεία;;; Από αυτούς που παίζουν με τη νοημοσύνη γονέων και εκπαιδευτικών και βγαίνουν στα κανάλια λέγοντας ψέματα ότι έχουν επιληφθεί των ζητημάτων;;; Από τον αντιδήμαρχο “φυσικών καταστροφών και ασφάλειας της πόλης”, που ως υπεύθυνος για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία μαθητών κι εκπαιδευτικών, κόβει πρόστιμο για τις φωτογραφίες που δείχνουν ότι κανείς στα σχολεία δεν είναι ασφαλής;;; Πόσο τους πονάει που τόσος κόσμος είδε την κατάντια τους…

Αν νομίζουν ότι με την επιβολή προστίμων θα μας κάνουν να σιωπήσουμε, κάνουν λάθος. Τέτοιες κινήσεις πανικού μόνο το άγχος και τον φόβο τους για το κύμα οργής που έχει μεγαλώσει εναντίον τους δείχνουν. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς σε κοινό μέτωπο θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε όλα αυτά τα προβλήματα αλλά κυρίως τους υπεύθυνους- ανεύθυνος που παίζουν με τις ζωές μας.

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις και να οργανώνουμε αγώνες για να ζουν με αξιοπρέπεια και να μορφώνονται οι μαθητές μας, που αποτελούν το παρόν και το μέλλον αυτής της κοινωνίας.

Πολλοί λατρεύουνε την τάξη…Α, τι ωφελεί, χωμένος μέχρι το λαιμό στη λάσπη».

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