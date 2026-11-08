«Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο»: Δέσμευση Άιζενκοτ για κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης

«Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο ή να επιστρέφει σε ατέρμονους εκλογικούς κύκλους», προειδοποίησε ο Γκάντι Αϊζενκοτ, δεσμευόμενος να προχωρήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και βαθιά διπλωματική κρίση.

Παραλαμβάνοντας επισήμως την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ο επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ αναγνώρισε ότι για την επίτευξη του στόχου του θα απαιτηθούν «δημιουργικές και ασυνήθιστες πολιτικές κινήσεις», στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη άμεσης πολιτικής συνεννόησης.

«Θα απαιτηθούν ασυνήθιστες πολιτικές κινήσεις»

«Στέκομαι σήμερα εδώ με βαθύ αίσθημα καθήκοντος και πλήρη επίγνωση της μεγάλης ευθύνης που βαραίνει τους ώμους μου. Στο μυαλό μου έχω όλους τους πολίτες του Ισραήλ», δήλωσε ο Αϊζενκοτ.

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων χαρακτήρισε την περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα, σημειώνοντας ότι «τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν ανοιχτά», ενώ την ίδια στιγμή το Ισραήλ βρίσκεται «εν μέσω μιας καταστροφικής διπλωματικής κρίσης».

«Δεσμεύομαι, με την εντολή που μου δίνεται σήμερα, να ηγηθώ της προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα απαιτήσει δημιουργικές και ασυνήθιστες πολιτικές κινήσεις», υπογράμμισε.

«Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο ή να επιστρέφει σε ατέρμονους εκλογικούς κύκλους», πρόσθεσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης πολιτικής συνεννόησης.

Το μήνυμα Χέρτζογκ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, κάλεσε τον Αϊζενκοτ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης που θα εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτών.

«Περιμένω από εσάς να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να σχηματίσετε μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί ολόκληρο το έθνος», δήλωσε κατά την επίσημη τελετή στην προεδρική κατοικία.

«Εύχομαι ολόψυχα όποια κυβέρνηση σχηματιστεί να οδηγήσει στην ενότητα, την προσέγγιση και την επούλωση των πληγών σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρόεδρος.