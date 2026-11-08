Ισραήλ: Έλαβε και επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέθεσε επίσημα την Κυριακή στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι η χώρα αντιμετωπίζει αβεβαιότητες μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το κράτος του Ισραήλ χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση», δήλωσε ο Χέρτζογκ, επισημαίνοντας τη «νέα πολιτική πραγματικότητα» που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ.

Μετά την ανάθεση της εντολής, ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε ότι θα ηγηθεί του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης. «Με την εντολή που έλαβα εδώ σήμερα, θα ηγηθώ του σχηματισμού μιας κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης», τόνισε.

Ο Άιζενκοτ άφησε ανοιχτή την πόρτα και στο κόμμα του Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι είναι ευπρόσδεκτο να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, με τον ίδιο ως νέο πρωθυπουργό.

«Εάν τα μέλη του Λικούντ και του Θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος πιστεύουν πραγματικά ότι αυτή είναι η στιγμή για ενότητα, όπως δήλωσαν στον πρόεδρο, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα υποστήριζαν μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου και με βάση τις αρχές που έχω παρουσιάσει», δήλωσε ο Άιζενκοτ, αναφερόμενος στο κόμμα του Νετανιάχου και σε αυτό του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς.

Ο Άιζενκοτ χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή «μία από τις πιο ευάλωτες» για την ισραηλινή δημοκρατία και υποστήριξε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέα, μεγάλη ηγεσία. Προειδοποίησε επίσης ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αντέξει την παράταση της κατάστασης ή την επιστροφή σε ακόμη έναν γύρο ατέλειωτων εκλογών.

«Είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός ο ταχύς σχηματισμός νέας κυβέρνησης με σημαντική πλειοψηφία στην Κνεσέτ», δήλωσε ο Αϊζενκότ.