Μυστήριο με ρωσικό - υπό κυρώσεις - αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ισραήλ

Snapshot Ρωσικό αεροσκάφος τύπου Tupolev Tu-154M, υπό αμερικανικές κυρώσεις, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ την Κυριακή.

Η πτήση εκτελέστηκε από τη στρατιωτική βάση Τσκαλόφσκι κοντά στη Μόσχα, η οποία διαχειρίζεται VIP μεταφορές για το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Το αεροσκάφος ανήκει στην 223η Μονάδα Πτήσεων, που κατηγορείται από τις ΗΠΑ για υποστήριξη της ομάδας μισθοφόρων «Βάγκνερ».

Η αποστολή της πτήσης δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αν και υπάρχουν σενάρια περί εκκένωσης Ρώσων διπλωματών και των οικογενειών τους.

Η διαδρομή του αεροσκάφους περιλάμβανε πτήση πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και τον τουρκικό εναέριο χώρο πριν εισέλθει στο Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Πυκνό μυστήριο καλύπτει την άφιξη ενός ρωσικού αεροσκάφους, το απόγευμα της Κυριακής, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, με ένα από τα σενάρια να θέλει να συμμετέχει σε αποστολή εκκένωσης Ρώσων διπλωματών και των οικογενειών τους, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται.

🚨🇷🇺 RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT LANDS IN ISRAEL A Russian government aircraft landed at Ben Gurion Airport on Sunday, reportedly to evacuate Russian diplomats and their families. The aircraft's arrival is confirmed, but the evacuation mission has not been officially verified. https://t.co/LgRajDrDeV — Mossadil Commentary (@MOSSADil) November 9, 2026

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το αεροσκάφος τύπου Tupolev Tu-154M, που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υπόκειται σε κυρώσεις από το 2023.

Φέρεται να απογειώθηκε από τη στρατιωτική βάση Τσκαλόφσκι, κοντά στη Μόσχα, η οποία αποτελεί τον κύριο επιχειρησιακό κόμβο του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο διαχειρίζεται τις μεταφορές VIP και τις κυβερνητικές αποστολές για υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και επίσημες αντιπροσωπείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων από το FlightRadar24, η διαδρομή της πτήσης πέρασε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και μέσω του τουρκικού εναερίου χώρου πριν εισέλθει στο Ισραήλ από τη Μεσόγειο. Το αεροσκάφος έκανε κύκλους πάνω από το Ισραήλ πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν-Γκουριόν περίπου στις 7 μ.μ.

Το αεροσκάφος υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις για τη συνδρομή του στην ομάδα μισθοφόρων «Βάγκνερ»

Το αεροσκάφος ανήκει στην 223η Μονάδα Πτήσεων του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία τελεί επίσης υπό κυρώσεις, καθώς το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κατηγόρησε τη μονάδα για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού της «Βάγκνερ» σε χώρες όπου δραστηριοποιείται η στην ομάδα μισθοφόρων.

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