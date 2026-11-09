Μυστήριο με ρωσικό - υπό κυρώσεις - αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ισραήλ

Το αεροσκάφος φέρεται να απογειώθηκε από στρατιωτική βάση κοντά στη Μόσχα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μυστήριο με ρωσικό - υπό κυρώσεις - αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρωσικό αεροσκάφος τύπου Tupolev Tu-154M, υπό αμερικανικές κυρώσεις, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ την Κυριακή.
  • Η πτήση εκτελέστηκε από τη στρατιωτική βάση Τσκαλόφσκι κοντά στη Μόσχα, η οποία διαχειρίζεται VIP μεταφορές για το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.
  • Το αεροσκάφος ανήκει στην 223η Μονάδα Πτήσεων, που κατηγορείται από τις ΗΠΑ για υποστήριξη της ομάδας μισθοφόρων «Βάγκνερ».
  • Η αποστολή της πτήσης δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αν και υπάρχουν σενάρια περί εκκένωσης Ρώσων διπλωματών και των οικογενειών τους.
  • Η διαδρομή του αεροσκάφους περιλάμβανε πτήση πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και τον τουρκικό εναέριο χώρο πριν εισέλθει στο Ισραήλ.
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Πυκνό μυστήριο καλύπτει την άφιξη ενός ρωσικού αεροσκάφους, το απόγευμα της Κυριακής, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, με ένα από τα σενάρια να θέλει να συμμετέχει σε αποστολή εκκένωσης Ρώσων διπλωματών και των οικογενειών τους, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το αεροσκάφος τύπου Tupolev Tu-154M, που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υπόκειται σε κυρώσεις από το 2023.

Φέρεται να απογειώθηκε από τη στρατιωτική βάση Τσκαλόφσκι, κοντά στη Μόσχα, η οποία αποτελεί τον κύριο επιχειρησιακό κόμβο του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο διαχειρίζεται τις μεταφορές VIP και τις κυβερνητικές αποστολές για υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και επίσημες αντιπροσωπείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων από το FlightRadar24, η διαδρομή της πτήσης πέρασε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και μέσω του τουρκικού εναερίου χώρου πριν εισέλθει στο Ισραήλ από τη Μεσόγειο. Το αεροσκάφος έκανε κύκλους πάνω από το Ισραήλ πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν-Γκουριόν περίπου στις 7 μ.μ.

Το αεροσκάφος υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις για τη συνδρομή του στην ομάδα μισθοφόρων «Βάγκνερ»

Το αεροσκάφος ανήκει στην 223η Μονάδα Πτήσεων του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία τελεί επίσης υπό κυρώσεις, καθώς το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κατηγόρησε τη μονάδα για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού της «Βάγκνερ» σε χώρες όπου δραστηριοποιείται η στην ομάδα μισθοφόρων.

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