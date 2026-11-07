Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ατίθασο Ισραηλινό θεριακλή επιβάτη πτήσης - Τον συνέλαβαν στο Μακεδονία

Ένας Ισραηλινός επιβάτης προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε πτήση από Βουδαπέστη για Θεσσαλονίκη και με την προσγείωση του αεροσκάφους στο Μακεδονία, του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για έναν 39χρονο από το Ισραήλ ο οποίος κατά τη διάρκεια πτήσης από την ουγγρική πρωτεύουσα προς τη Θεσσαλονίκη, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος.

Αγνόησε τις παραινέσεις για να φορέσει ζώνη ασφαλείας κατά την προσγείωση, σηκωνόταν από τη θέση του κι άνοιγε τα κουτιά αποθήκευσης αποσκευών και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έκανε και χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην καμπίνα του αεροσκάφους, και με το που προσγειώθηκε η πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αστυνομικοί μπήκαν στο αεροσκάφος και του πέρασαν χειροπέδες.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική διαχείρισή του.