Μπαράζ ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας - Επτά νεκροί

Snapshot Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ενός 13χρονου αγοριού.

Οι επιθέσεις στόχευσαν ένοπλους σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε κατάλυμα εκτοπισμένων στη συνοικία Ζαϊτούν, ενώ τέσσερις έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό σε σιδηρουργείο και κατάλυμα εκτοπισμένων σε άλλες περιοχές της Γάζας.

Από πυρά του ισραηλινού στρατού κοντά στη Χαν Γιούνις σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, με σχεδόν 1.600 Παλαιστίνιους νεκρούς από την έναρξή της. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας 13χρονος, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυροβολισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με την ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δύο άνθρωποι, ένας πατέρας και ο 13χρονος γιος του σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση που έπληξε κατάλυμα εκτοπισμένων στη συνοικία Ζαϊτούν.

Την ίδια στιγμή, στη πόλη της Γάζας έχασαν την ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, οι τρεις από τους οποίους κατά την διάρκεια βομβαρδισμού ενός σιδηρουργείου στη συνοικία Αλ Σάμπρα και ένας εξαιτίας πλήγματος σε κατάλυμα εκτοπισμένων στη συνοικία Αλ Νταράτζ.

Παράλληλα, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά του του ισραηλινού στρατού κοντά στη Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι στόχοι των επιθέσεων ήταν «ένοπλοι σε διάφορες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου – τον οποίο πυροδότησε η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Σχεδόν 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.