Χάος στην Κνεσέτ: Φωνές της Σάρα Νετανιάχου στον πρώην πρωθυπουργό Μπένετ - «Ντροπή σου! Αδιάντροπε!»

Snapshot Στην Κνεσέτ ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση όταν ο Ναφτάλι Μπένετ διέκοψε την ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η σύζυγος του Νετανιάχου, Σάρα, φώναξε στον Μπένετ από τη θέση της.

Ο Μπένετ αμφισβήτησε τους δεσμούς συμβούλων του Νετανιάχου με το Κατάρ και την έρευνα για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, προκαλώντας αντιδράσεις από βουλευτές και τον Πρόεδρο της Κνεσέτ.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και άλλοι βουλευτές διακόπτανε τη συνεδρίαση φωνάζοντας εναντίον της απουσίας των μελών των αραβικών κομμάτων κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αντιπολίτευσης.

Αρκετοί Άραβες βουλευτές αποχώρησαν για να αποφύγουν να σταθούν κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, ενώ ο πρόεδρος του «Ραάμ» Μανσούρ Αμπάς και ένας ακόμη βουλευτής παρέμειναν στην αίθουσα.

Η ένταση και οι φωνές στην Κνεσέτ συνέχισαν παρά τις προσπάθειες του προέδρου Αμίρ Οχάνα να αποκαταστήσει την τάξη. Snapshot powered by AI

Μια έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στο κοινοβούλιο του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ διέκοψε την ομιλία του.

Η σύζυγος του Νετανιάχου, Σάρα, εντάχθηκε αργότερα στην αντιπαράθεση, φωνάζοντας στον Μπένετ από τη θέση της.

Ο Μπένετ έθεσε ερωτήματα σχετικά με το Κατάρ και την έρευνα για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, ρωτώντας: «Τι γίνεται με τους συμβούλους σου από το Κατάρ; Είναι εντάξει; Τι γίνεται με την έρευνα για την 7η Οκτωβρίου;»

Ο Μπεν-Γκβιρ παρενέβη, απαντώντας στον Μπένετ: «Αναιδή άνθρωπε! Κάθεσαι μαζί με τον Ενωμένο [Αραβικό] Κατάλογο και θέλεις να μιλήσεις;! Είσαι ένας άχρηστο μηδενικό!»

Ο Πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, προσπάθησε να αποκαταστήσει την τάξη, λέγοντας: «Αρκετά, αυτή η συμπεριφορά είναι ασέβεια».

Ο Μπένετ απάντησε: «Αυτός είναι που δεν σέβεται κανέναν!»

Στη συνέχεια, η Σάρα Νετανιάχου αντιμετώπισε τον Μπένετ, φωνάζοντας: «Κάθεσαι μαζί με τον Αραβικό Ενωμένο Κατάλογο! Άχρηστε άνθρωπε! Ντροπή σου! Αδιάντροπε!»

🇮🇱 WATCH: Sara Netanyahu gets into a HEATED shouting match with Naftali Bennett while her husband is speaking in parliament. Bennett interrupted Netanyahu's speech, demanding answers about his advisers' alleged Qatar ties and the October 7 investigation. Sara wasn't having it. She started shouting back at Bennett from her seat. Netanyahu was calling for NATIONAL UNITY. His wife and his political rival were arguing right in front of him. Not exactly the unity he had in mind. Writer: Oliver https://t.co/lDT1p6GKAs — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 10, 2026

Ο Μπένετ, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ και άλλοι συνέχισαν να μιλάνε και να γελάνε μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Ο Νετανιάχου περίμενε να ηρεμήσει η διαμάχη πριν συνεχίσει την ομιλία του.

Αργότερα, αρκετοί Άραβες βουλευτές αποχώρησαν από τη συνεδρίαση για να αποφύγουν να σταθούν όρθιοι κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου της χώρας, «Χατίκβα».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μαζί με τους συναδέλφους του βουλευτές του «Otzma Yehudit» Αμιχάι Ελιγιάχου και άλλους, διακόπταν με φωνές το μπλοκ του ηγέτη της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ λόγω της απουσίας των μελών της «Κοινής Λίστας» και του «Ra'am», φωνάζοντας: «Πού είναι οι συνεργάτες σας;»

Ο πρόεδρος του «Ραάμ», Μανσούρ Αμπάς, ωστόσο, παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, μαζί με τον εβραίο βουλευτή του κόμματος, Γιοάβ Σεγκαλόβιτς. Φαίνεται ότι ήταν οι μόνοι εκπρόσωποι των αραβικών κομμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα του κοινοβουλίου εκείνη τη στιγμή.

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