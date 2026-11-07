Επίθεση Νετανιάχου στα αραβικά κόμματα: «Θα οδηγήσουν το Ισραήλ στην καταστροφή»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τα κόμματα του λεγόμενου «μπλοκ της αλλαγής» να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας μαζί με τα κόμματα που συμμετείχαν στον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με το Times of Israel, προειδοποίησε σε δραματικούς τόνους ότι μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων, τα οποία χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», θα οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή.

Παρότι ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι σε αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί του σύμμαχοι από τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα ακροδεξιά κόμματα Θρησκευτικός Σιωνισμός (Religious Zionism) και Οτσμά Γιεχουντίτ (Otzma Yehudit), καθώς και τα υπερορθόδοξα κόμματα, μαζί με το Λικούντ.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε ποιος θα πρέπει να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται μία ημέρα πριν από την ανάθεση της εντολής σχηματισμού νέας κυβέρνησης από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος αναμένεται να δώσει την πρώτη ευκαιρία στον επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ.

«Υπάρχει κάποιος που θέλει να επισπεύσει τον σχηματισμό και την ορκωμοσία μιας κυβέρνησης, ήδη από την επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή υποστηρικτών της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Νετανιάχου, αφήνοντας προφανώς αιχμές κατά του Άιζενκοτ.

«Θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση στο κράτος του Ισραήλ μαζί με εκείνους που θέλουν να το εξαφανίσουν», συνέχισε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στα αραβικά κόμματα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από υποστηρικτές της Χαμάς δεν θα πολεμήσει τη Χαμάς», ούτε θα υπερασπιστεί τους στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) που επιχειρούν στη Γάζα και τον Λίβανο.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου άφησε να διαφανεί ο κίνδυνος εμφυλίου πολέμου στο Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι οι σοβαρές ταραχές που σημειώθηκαν στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες και τις οποίες απέδωσε σε «ισλαμιστές», θα συμβούν και στο Ισραήλ, εάν σχηματιστεί κυβέρνηση με τη στήριξη των αραβικών κομμάτων.

«Με μια τέτοια κυβέρνηση, το Ισραήλ απλώς δεν πρόκειται να επιβιώσει», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Ζητώ να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων του εθνικού χώρου, αλλά και όλων των σιωνιστικών κομμάτων που θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα μας, το μοναδικό κράτος του εβραϊκού λαού», σημείωσε και πρόσθεσε: «Μια τέτοια κυβέρνηση θα βάλει οριστικό τέλος στην πυρηνική απειλή του Ιράν, θα διαφυλάξει τον εβραϊκό χαρακτήρα του Ισραήλ και θα ενώσει ξανά τον λαό μας».

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται την ώρα που που ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης, καθώς και του κόμματος United Torah Judaism, το οποίο επί χρόνια αποτελεί πολιτικό σύμμαχο του Νετανιάχου, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπράξουν για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, με στόχο την απομάκρυνση του σημερινού πρωθυπουργού από την εξουσία.