Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου – Άιζενκοτ μετά από αναφορές για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Γκάντι Άιζενκοτ ποζάρουν για μια ομαδική φωτογραφία μετά την τελετή ορκωμοσίας των Ισραηλινών βουλευτών στην Κνέσετ. 10 Νοεμβρίου 2026

Snapshot Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα ενημερώσει τον Γκάντι Άιζενκοτ για θέματα ασφαλείας μετά από πιέσεις του δεύτερου.

Ο Άιζενκοτ είχε ζητήσει τακτικές ενημερώσεις από τις μυστικές υπηρεσίες, καθώς δεν λαμβάνει επαρκή πληροφόρηση από τον Νετανιάχου.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο Νετανιάχου εξετάζει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, παρά τις αντιρρήσεις των αρχηγών των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Άιζενκοτ προειδοποίη Snapshot powered by AI

Συνάντηση για ενημέρωση σε θέματα διπλωματίας και ασφάλειας θα έχουν σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έπειτα από τις εκλογές.

Ο Άιζενκοτ είχε καταγγείλει ότι δεν ενημερώνεται από τον Νετανιάχου για θέματα ασφαλείας αν και το έχει ζητήσει εν μέσω πληροφοριών ότι ο πρωθυπουργός επεξεργάζεται νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Στη σημερινή συνάντηση θα παραστεί ο στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου, Γκάι Μαρκιζένο, και θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, αναφέρεται σε κοινή δήλωση των δύο πολιτικών.

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Γκάντι Άιζενκοτ στη Προεδρική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ. 8 Νοεμβρίου 2026 AP

Την Τετάρτη ο Άιζενκοτ έκανε έκκληση στη γενική εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα και της ζήτησε να παρέμβει για να διασφαλίσει ότι θα λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις από τις μυστικές υπηρεσίες, ως βουλευτής στον οποίο έχει ανατεθεί η συγκρότηση κυβέρνησης και ελλείψει επίσημου αρχηγού της αντιπολίτευσης.

Το αίτημά του ήρθε εν μέσω αναφορών ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, παρά τις αντιρρήσεις των αρχηγών των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο Άιζενκοτ προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνουν από τον πρωθυπουργό στρατιωτικές κινήσεις που θα μπορούσαν να έχουν «καταστροφικές συνέπειες» για την δημοκρατία του Ισραήλ.