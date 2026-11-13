«Κλείδωσε» η ιστορική συνάντηση Τραμπ με Σι και Πούτιν στην Κίνα για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Snapshot Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη στη Σεντζέν στο πλαίσιο του φόρουμ APEC για συζητήσεις σχετικά με τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Οι συνομιλίες ενδέχεται να επεκταθούν σε θέματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν, η Βόρεια Κορέα και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η τελευταία διά ζώσης συνάντηση Τραμπ-Πούτιν είχε γίνει τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους στην Αλάσκα με επίκεντρο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ έχουν συναντηθεί επανειλημμένα με τον Πούτιν το 2024, προσπαθώντας να προωθήσουν την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η σύνοδος κορυφής αφορά τις τρεις χώρες με τα περισσότερα πυρηνικά όπλα παγκοσμίως και έχει ήδη ουσιαστικά επιβεβαιωθεί από τον Τραμπ. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος Τραμπ θα πραγματοποιήσει τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την ερχόμενη Πέμπτη, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σεντζέν, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση μιας φιλόδοξης συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ότι οι συνομιλίες στη ραγδαία αναπτυσσόμενη κινεζική πόλη, κοντά στο Χονγκ Κονγκ, ενδέχεται να επεκταθούν στον πόλεμο στο Ιράν και στη Βόρεια Κορέα.

Ο Τραμπ δεν έχει συναντηθεί διά ζώσης με τον Πούτιν από τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του περασμένου έτους στην Αλάσκα, με επίκεντρο τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το ουκρανικό αποτελεί ακόμη ένα πιθανό θέμα συζήτησης. Τον Σεπτέμβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε φιλοξενήσει τον Σι στον Λευκό Οίκο.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν συναντηθεί επανειλημμένα με τον Πούτιν φέτος, επιδιώκοντας πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου που διεξάγει εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια εναντίον του Κιέβου. Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Ο Τραμπ έχει ήδη ουσιαστικά επιβεβαιώσει τα σχέδια για τη σύνοδο κορυφής των τριών χωρών που διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως.

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